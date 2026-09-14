Бөгөнгө көндөң энергетикаһы үтә ҡатмарлы булмаҡсы

🔋 Ҡояш менән Марс секстиле: был аспект көндәлек эштәрҙә алға барыу өсөн ҙур көс бирә. Шулай уҡ ҡыйыулыҡ, тәүәккәллек һәм таҙа энергия өҫтәй. Ҡатмарлы бурыстарҙы кисектереүҙән туҡтағыҙ — ең һыҙғанып, үҙ маҡсаттарығыҙҙы тормошҡа ашырыр өсөн иң шәп ваҡыт!
🔥 Венера менән Плутон квадраты: ә быныһы — мөнәсәбәттәр һәм аҡса өлкәһе өсөн иң көрсөклө, драматик осорҙоң береһе. Партнерлыҡ мәсьәләләренә ҡаршылыҡтар, лидерлыҡ өсөн көрәш, баҫым яһау һәм манипуляциялар ихтималлығы ҙур. Шәхси тормошто иһә емергес һәм яндырғыс көнсөллөк сорнап алыуы мөмкин. Йәрегеҙҙе үҙегеҙгә буйһондороу йәки үҙгәртергә тырышыу теләге сиктән ашып, иҫке үпкәләр, хыянат итеүҙән ҡурҡыу йәки контролде юғалтыу хәүефе көсәйә.
♏ Утҡа майҙы Ай ҙа өҫтәй: ул иртәнге сәғәт 09:40-тан һуң Саян (Скорпион) билдәһенә күсте. Саян йондоҙлоғондағы Ай беҙҙе үтә тойомлаусан һәм хисле итә. Венера менән Плутон квадраты йоғонтоһонда яҡын кешегеҙ әйткән һәр бер ваҡ-төйәк һүҙ ҙә шәхси кәмһетеү йәки хәүеф кеүек ҡабул ителеүе бар. Йәғни, юҡтан барҙы эҙләп, үҙебеҙҙе үҙебеҙ ҡуҙғытасаҡбыҙ.
Энергияны ҡайҙа йүнәлтергә?
✅ Эшкә: бөтә асыуҙы һәм дәртте эшкә, маҡсаттарға йүнәлтегеҙ (Ҡояш менән Марсҡа рәхмәт) — бында беҙҙе үтә уңышлы осор көтә.
❎ Мөнәсәбәттәргә: максималь аңлылыҡ режимын ҡабыҙып, үҙ хистәребеҙҙең ҡотҡоһона бирелмәйбеҙ. Әгәр һеҙҙе көнсөллөк яндыра башлаһа йәки һауыт-һаба ватып ыҙғыш сығараһығыҙ килһә, туҡтағыҙ. Был иптәшегеҙҙең насар булыуынан түгел, ә Плутондың һеҙҙең мөнәсәбәттәрҙе ныҡлыҡҡа тикшерергә тырышыуынан.
«Астро-навигатор» төркөмөнән.