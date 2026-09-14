+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 06:00

Бөгөнгө көндөң энергетикаһы үтә ҡатмарлы булмаҡсы

  Яҡынса ике көн буйы аҡыл менән хистәр үҙ-ара «бәхәсләшәсәк». Йондоҙҙар бер-береһенә бөтөнләй ҡаршы килгән ике аспект барлыҡҡа килтерә. Ошоноң арҡаһында беҙгә бер үк ваҡытта тимерҙәй ихтыяр көсө күрһәтергә лә, эстәге хистәр буранын тыйырға ла тура киләсәк.

Бөгөнгө көндөң энергетикаһы үтә ҡатмарлы булмаҡсыБөгөнгө көндөң энергетикаһы үтә ҡатмарлы булмаҡсы
Бөгөнгө көндөң энергетикаһы үтә ҡатмарлы булмаҡсы

🔋 Ҡояш менән Марс секстиле: был аспект көндәлек эштәрҙә алға барыу өсөн ҙур көс бирә. Шулай уҡ ҡыйыулыҡ, тәүәккәллек һәм таҙа энергия өҫтәй. Ҡатмарлы бурыстарҙы кисектереүҙән туҡтағыҙ — ең һыҙғанып, үҙ маҡсаттарығыҙҙы тормошҡа ашырыр өсөн иң шәп ваҡыт!

🔥 Венера менән Плутон квадраты: ә быныһы — мөнәсәбәттәр һәм аҡса өлкәһе өсөн иң көрсөклө, драматик осорҙоң береһе. Партнерлыҡ мәсьәләләренә ҡаршылыҡтар, лидерлыҡ өсөн көрәш, баҫым яһау һәм манипуляциялар ихтималлығы ҙур. Шәхси тормошто иһә емергес һәм яндырғыс көнсөллөк сорнап алыуы мөмкин. Йәрегеҙҙе үҙегеҙгә буйһондороу йәки үҙгәртергә тырышыу теләге сиктән ашып, иҫке үпкәләр, хыянат итеүҙән ҡурҡыу йәки контролде юғалтыу хәүефе көсәйә.

Утҡа майҙы Ай ҙа өҫтәй: ул иртәнге сәғәт 09:40-тан һуң Саян (Скорпион) билдәһенә күсте. Саян йондоҙлоғондағы Ай беҙҙе үтә тойомлаусан һәм хисле итә. Венера менән Плутон квадраты йоғонтоһонда яҡын кешегеҙ әйткән һәр бер ваҡ-төйәк һүҙ ҙә шәхси кәмһетеү йәки хәүеф кеүек ҡабул ителеүе бар. Йәғни, юҡтан барҙы эҙләп, үҙебеҙҙе үҙебеҙ ҡуҙғытасаҡбыҙ.

Энергияны ҡайҙа йүнәлтергә?

Эшкә: бөтә асыуҙы һәм дәртте эшкә, маҡсаттарға йүнәлтегеҙ (Ҡояш менән Марсҡа рәхмәт) — бында беҙҙе үтә уңышлы осор көтә.

Мөнәсәбәттәргә: максималь аңлылыҡ режимын ҡабыҙып, үҙ хистәребеҙҙең ҡотҡоһона бирелмәйбеҙ. Әгәр һеҙҙе көнсөллөк яндыра башлаһа йәки һауыт-һаба ватып ыҙғыш сығараһығыҙ килһә, туҡтағыҙ. Был иптәшегеҙҙең насар булыуынан түгел, ә Плутондың һеҙҙең мөнәсәбәттәрҙе ныҡлыҡҡа тикшерергә тырышыуынан.

«Астро-навигатор» төркөмөнән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика