+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 09:50

«Ашығыс ярҙам» машинаһын төкөгәндәр

Ҡаты йәрәхәтләнеүселәр бар. 

«Ашығыс ярҙам» машинаһын төкөгәндәр«Ашығыс ярҙам» машинаһын төкөгәндәр
«Ашығыс ярҙам» машинаһын төкөгәндәр

Бөгөн, 14 сентябрҙә, Октябрьский ҡалаһында «Ашығыс медицина ярҙамы» автомобиле ҡатнашлығында юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Был турала республика Дәүләт автоинспекцияһының матбуғат хеҙмәтендә хәбәр иттеләр.

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, Ленин һәм Кортунов урамдары сатында ҡабыҙылған яҡтылыҡ һәм тауыш махсус сигналдары менән килгән «Ашығыс ярҙам» машинаһы 31 йәшлек ир  идара иткән «Ниссан-Стейдж» автомобиле менән бәрелешкән.

Водитель, ике фельдшер һәм ике пациент дауаханаға оҙатылған. Ваҡиғаның бөтә  сәбәптәре асыҡлана.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика