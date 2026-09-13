+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Сентября , 10:37

Йырсылар ғаиләһен ҡотлайбыҙ

Йырсы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, Башҡорт дәүләт академия опера һәм балет театры солисы Рим Рәхимов менән "Тамыр" телеканалы хеҙмәткәре, йырсы Айымдың улдары тыуҙы!  

Йырсылар ғаиләһен ҡотлайбыҙЙырсылар ғаиләһен ҡотлайбыҙ
Йырсылар ғаиләһен ҡотлайбыҙ

Татыу, матур ғаиләгә ишле статусы ла өҫтәлде - Рәхимовтарҙың дүртенсе балалары тыуҙы.

Сабыйға сәләмәтлек, бәхет, бәхетле ғүмер теләйбеҙ!

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика