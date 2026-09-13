Ҡытайҙан оло еңеү менән!

«Селтәр» студияһы фестиваль ҡунаҡтарын традицион костюмдар, интерьер әйберҙәре, башҡорт ризыҡтары менән таныштырҙы. Шулай уҡ оҫталар йөн һәм туҡымаларҙы башҡорт орнаменттары менән биҙәү буйынса оҫталыҡ дәрестәре үткәрҙе. Һөҙөмтәлә «Селтәр»ҙәр киске уйынды күрһәтеп, шулай уҡ легендар «Ҡымыҙсылар» бейеүе һәм дим башҡорттарының шаян бейеүе менән I дәрәжә лауреат булды.
Студия етәксеһе, Башҡортостандың халыҡ художество кәсептәре оҫтаһы Фатима Салауат ҡыҙы Хәйретдинова ижад иткән «Тархан ҡатыны» тигән үҙенсәлекле костюм тамашасылар һәм жюри ағзалары араһында ҙур һоҡланыу уятҡан. Был кейем фестивалдең иң яҡшы костюмы тигән баһа алған.
Шулай итеп, беҙҙең ҡыҙҙар ике номинацияла I дәрәжә лауреат исеменә лайыҡ булды!