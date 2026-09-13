+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Сентября , 07:47

Ҡытайҙан оло еңеү менән!

4 сентябрҙән 12-нә тиклем Ҡытайҙың Циньхуандао ҡалаһында «Алтын майҙан» халыҡ-ара традицион мәҙәниәттәр фестивале үтте. Унда Рәсәйҙән 50-нән ашыу коллектив сығыш яһаны. Башҡорт мәҙәниәтен иһә «Селтәр» башҡорт халыҡ кейеме студияһы күрһәтте.  

Ҡытайҙан оло еңеү менән!Ҡытайҙан оло еңеү менән!
Ҡытайҙан оло еңеү менән!

«Селтәр» студияһы фестиваль ҡунаҡтарын традицион костюмдар, интерьер әйберҙәре, башҡорт ризыҡтары менән таныштырҙы. Шулай уҡ оҫталар йөн һәм туҡымаларҙы башҡорт орнаменттары менән биҙәү буйынса оҫталыҡ дәрестәре үткәрҙе. Һөҙөмтәлә «Селтәр»ҙәр киске уйынды күрһәтеп, шулай уҡ легендар «Ҡымыҙсылар» бейеүе һәм дим башҡорттарының шаян бейеүе менән I дәрәжә лауреат булды.

Студия етәксеһе, Башҡортостандың халыҡ художество кәсептәре оҫтаһы Фатима Салауат ҡыҙы Хәйретдинова ижад иткән «Тархан ҡатыны» тигән үҙенсәлекле костюм тамашасылар һәм жюри ағзалары араһында ҙур һоҡланыу уятҡан. Был кейем фестивалдең иң яҡшы костюмы тигән баһа алған.

Шулай итеп, беҙҙең ҡыҙҙар ике номинацияла I дәрәжә лауреат исеменә лайыҡ булды!

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика