+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Сентября , 05:21

Һорауҙарығыҙ булһа, мөрәжәғәт итегеҙ

14, 15 һәм 21 сентябрҙә Рәсәй Президенты Владимир Путиндың Өфө ҡалаһындағы ҡабул итеү бүлмәһендә граждандарҙы шәхси ҡабул итеү үткәреләсәк.  

Һорауҙарығыҙ булһа, мөрәжәғәт итегеҙҺорауҙарығыҙ булһа, мөрәжәғәт итегеҙ
Һорауҙарығыҙ булһа, мөрәжәғәт итегеҙ

Республика халҡын түбәндәге белгестәр ҡабул итә:

14 сентябрь – Башҡортостан буйынса медицина-социаль экспертизаның баш бюроһы етәксеһе вазифаһын башҡарыусы, РФ Хеҙмәт һәм социаль яҡлау министрлығы вәкиле Виталий Смирнов;

15 сентябрь – Башҡортостан Прокуратураһы бүлеге башлығы Булат Сәйетов;
21 сентябрь – Федераль суд приставтары хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса Баш идараһы етәксеһе урынбаҫары Юлай Мулләхмәтов.

Ҡабул итеү башланырҙан бер сәғәт алда паспорт менән теркәлергә кәрәк.

Ҡабул итеү ваҡыты - 14:00-дән 16:00-гә тиклем.
Рәсәй Президенты ҡабул итеү бүлмәһе адресы: Өфө ҡалаһы, Цюрупа урамы, 100-сө йорт.
Телефондар: (347) 229-74-75, (347) 229-74-76, (347) 229-74-58.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика