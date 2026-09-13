Һорауҙарығыҙ булһа, мөрәжәғәт итегеҙ

Республика халҡын түбәндәге белгестәр ҡабул итә:
14 сентябрь – Башҡортостан буйынса медицина-социаль экспертизаның баш бюроһы етәксеһе вазифаһын башҡарыусы, РФ Хеҙмәт һәм социаль яҡлау министрлығы вәкиле Виталий Смирнов;
15 сентябрь – Башҡортостан Прокуратураһы бүлеге башлығы Булат Сәйетов;
21 сентябрь – Федераль суд приставтары хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса Баш идараһы етәксеһе урынбаҫары Юлай Мулләхмәтов.
Ҡабул итеү башланырҙан бер сәғәт алда паспорт менән теркәлергә кәрәк.
Ҡабул итеү ваҡыты - 14:00-дән 16:00-гә тиклем.
Рәсәй Президенты ҡабул итеү бүлмәһе адресы: Өфө ҡалаһы, Цюрупа урамы, 100-сө йорт.
Телефондар: (347) 229-74-75, (347) 229-74-76, (347) 229-74-58.