Ишле ғаиләләргә ярҙам күп яҡлы

Балалы ғаиләләргә балаларҙың үҫешенең төрлө этаптарында ярҙам күрһәтеү — «Ғаилә» милли проектының төп бурыстарының береһе.
Компенсация күп балалы ғаиләнән республикалағы колледжда йәки юғары уҡыу йортонда көндөҙгө бүлектә һәм түләүле нигеҙҙә урта һөнәри белем алған студентҡа бирелә. Ата-әсәләргә уҡыу хаҡына киткән сығымдарҙың 50 проценты ҡаплана, әммә бер уҡыу йылы өсөн 30 мең һумдан артмаҫҡа тейеш.
Ғаризалар 31 декабргә тиклем ҡабул ителә. Документтарҙы йәшәгән урын буйынса Республика халыҡҡа социаль ярҙам күрһәтеү үҙәгенең филиалында, күп функциялы үҙәктә йәки Башҡортостан Республикаһының Дәүләт хеҙмәттәре порталы аша тапшырырға мөмкин.
Бынан тыш, килеме түбән булған ишле ғаиләләр мәктәп формаһын алыуға киткән сығымдарҙы ла компенсациялай ала. Был ярҙам мәктәптә уҡыған һәр балаға ике йылға бер тапҡыр бирелә. Ғаризалар 1 октябргә тиклем ҡабул ителә.