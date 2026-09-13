+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Сентября , 04:00

Ишле ғаиләләргә ярҙам күп яҡлы

1 авгусҡа ҡарата Башҡортостанда 645 күп балалы ғаилә балаларын түләүле уҡытыуға киткән сығымдарын компенсациялау ярҙамын алған.

Ишле ғаиләләргә ярҙам күп яҡлыИшле ғаиләләргә ярҙам күп яҡлы
Ишле ғаиләләргә ярҙам күп яҡлы
 

Балалы ғаиләләргә балаларҙың үҫешенең төрлө этаптарында ярҙам күрһәтеү — «Ғаилә» милли проектының төп бурыстарының береһе.

Компенсация күп балалы ғаиләнән республикалағы колледжда йәки юғары уҡыу йортонда көндөҙгө бүлектә һәм түләүле нигеҙҙә урта һөнәри белем алған студентҡа бирелә. Ата-әсәләргә уҡыу хаҡына киткән сығымдарҙың 50 проценты ҡаплана, әммә бер уҡыу йылы өсөн 30 мең һумдан артмаҫҡа тейеш.

Ғаризалар 31 декабргә тиклем ҡабул ителә. Документтарҙы йәшәгән урын буйынса Республика халыҡҡа социаль ярҙам күрһәтеү үҙәгенең филиалында, күп функциялы үҙәктә йәки Башҡортостан Республикаһының Дәүләт хеҙмәттәре порталы аша тапшырырға мөмкин.

Бынан тыш, килеме түбән булған ишле ғаиләләр мәктәп формаһын алыуға киткән сығымдарҙы ла компенсациялай ала. Был ярҙам мәктәптә уҡыған һәр балаға ике йылға бер тапҡыр бирелә. Ғаризалар 1 октябргә тиклем ҡабул ителә.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика