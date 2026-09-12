Тикшереү һөҙөмтәләре билдәле булды

Өфөнөң Контроль-иҫәп палатаһы Башҡортостандың Юғары суды судьяларының Өфө мэрияһы авпоркын ял көндәрендә Татарстанға сәйәхәт өсөн законһыҙ рәүештә файҙаланыуы факттары буйынса тикшереүҙе тамамланы. Быға тиклем ошондай тикшереүгә инициативаны Өфө ҡалаһы cоветы депутаты Марат Вәсимов башлағайны.
Һөҙөмтәлә контроль объекттары буйынса дөйөм һығымталар яһалған. Хакимиәт хеҙмәткәрҙәрен командировкаға ебәреү тәртибен һәм шарттарын күҙәтеү, “Өфө ҡалаһының йәмәғәт хәүефһеҙлеге” муниципаль ҡаҙна ойошмаһы транспортты хеҙмәт маҡсатында файҙаланыуҙа командировка сығымдарын кире ҡайтарыуҙың нигеҙҙәрен тикшереү 136 осраҡта бюджет аҡсаһын 3,3 миллион һумдан ашыу дөйөм суммаға хоҡуҡһыҙ файҙаланыуҙы асыҡлаған. Транспортты хеҙмәт маҡсатында файҙаланыуҙа командировка сығымдарын бюджет аҡсаһын хоҡуҡһыҙ файҙаланыуҙы һайлап тикшереү һәм ҡала бюджетына кире ҡайтарыу талап ителгән дөйөм 23 осраҡ буйынса сумма 661643,03 һум тәшкил иткән.
Водителдәрҙең аңлатыуынса, был командировкалар хакимиәт эшмәкәрлегенән тыш атҡарылған. Сит кешеләрҙе (Башҡортостан Республикаһының Юғары суды хеҙмәткәрҙәрен) Татарстан Республикаһына, Һамар өлкәһенә, Мәскәүгә һәм башҡа төбәктәр биләмәләренә бер нисә тапҡыр алып барыу, шулай уҡ бүләктәр, сәскә, аҙыҡ-түлек ташыу теркәлгән.
Тикшереү шулай уҡ Ҡазанға сәйәхәттә йыш ҡына М 007 МР 02 дәүләт номерлы (быға тиклем № К 274 НР 702) “Hyundai Staria” автомобиле йыш файҙаланғанын асыҡлаған. Ул быға тиклем Өфөнөң “Ҡаланы үҫтереүҙең йәмәғәт фонды” социаль, мәҙәни һәм иҡтисади фонды тарафынан “Өфөлә мобилизациялы кешеләргә булышлыҡ итеү” проектын тормошҡа ашырыу маҡсатында тапшырылған. Документта билдәләнеүенсә, “автомобиль ғәмәлдә дежур булараҡ хакимиәт вәкәләттәренә бәйле булмаған, аныҡ теркәлмәгән маҡсат буйынса һәм хеҙмәт мохтажлығының раҫланмауынса, шулай уҡ өсөнсө кешеләрҙе, шул иҫәптән БР-ҙың Юғары суды судьяларын ташыу өсөн файҙаланылған”.
Сығанаҡ: "Башинформ"