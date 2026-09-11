+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Сентября , 13:53

Ташлама хаҡында

Республиканың Транспорт министрлығы белгестәре юл йөрөү хаҡын нисек кәметеү мөмкинлеге тураһында һөйләне. Автобус, трамвай һәм троллейбустарҙа йөрөү 11 һумға арзанайҙы – ташлама 2026 йылдың 31 декабренә тиклем ғәмәлдә.

Ташлама хаҡындаТашлама хаҡында
Ташлама хаҡында

Нисек ҡулланырға:
- «Мир» картаһын мобиль түләү сервисына (мәҫәлән, Mir Pay) өҫтәгеҙ
- Түләгәндә телефонығыҙҙы автобустағы терминалға яҡынайтығыҙ – ташлама автоматик рәүештә ҡулланыласаҡ

Мөһим нескәлектәр:
- Түләү өсөн интернет кәрәкмәй
- Ташлама тик смартфонға индерелгән «Мир» картаһы менән түләгәндә генә ғәмәлдә
- Банктың ҡушымтаһында онлайн сығарылған виртуаль карта ла ярай.
- Пластик карта менән түләгәндә ташлама бирелмәй
- Акция бөтә автобустарҙа, шул иҫәптән «Алга» системаһына тоташтырылған шәхси ташыусылар транспортында ла ғәмәлдә

Күберәк мәғлүмәт сайтында: vk.cc/d1uLhf

🚌 Маршруттар исемлеге: vk.cc/d1tVOi

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика