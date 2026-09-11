Ташлама хаҡында

Нисек ҡулланырға:
- «Мир» картаһын мобиль түләү сервисына (мәҫәлән, Mir Pay) өҫтәгеҙ
- Түләгәндә телефонығыҙҙы автобустағы терминалға яҡынайтығыҙ – ташлама автоматик рәүештә ҡулланыласаҡ
Мөһим нескәлектәр:
- Түләү өсөн интернет кәрәкмәй
- Ташлама тик смартфонға индерелгән «Мир» картаһы менән түләгәндә генә ғәмәлдә
- Банктың ҡушымтаһында онлайн сығарылған виртуаль карта ла ярай.
- Пластик карта менән түләгәндә ташлама бирелмәй
- Акция бөтә автобустарҙа, шул иҫәптән «Алга» системаһына тоташтырылған шәхси ташыусылар транспортында ла ғәмәлдә
Күберәк мәғлүмәт сайтында: vk.cc/d1uLhf
Маршруттар исемлеге: vk.cc/d1tVOi