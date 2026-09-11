+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Сентября , 10:20

Ҡот осҡос!Айыу атты ботарлаған!

Благовещен районында айыу атҡа һөжүм иткән. Һөжүмдән һуң йыртҡыс урманға ҡасып киткән.

Ҡот осҡос!Айыу атты ботарлаған!Ҡот осҡос!Айыу атты ботарлаған!
Ҡот осҡос!Айыу атты ботарлаған!

Хәҙер урындағы егерҙәр айыуҙы эҙләй. Район халҡына һаҡ булырға, урманға сыҡҡанда айырыуса иғтибарлы булырға кәңәш ителә.

⚠️ Йыртҡыс әлегә табылмаған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика