Иғтибар: эҙләү!

Өфөлә 22 йәшлек Милавкина Софья Эдуардовна юғалған. 28 августан бирле уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.
10 августа Тәтешле районында 49 йәшлек Бережной Павел Павлович юғалған.
9 августан алып Өфөлә йәшәүсе 47 йәшлек Алекторов Алексей Николаевич тураһында бер хәбәр ҙә юҡ.
29 августа Өфөлә 37 йәшлек Леонтьев Станислав Сергеевич юғалған.
Әлшәй районында йәшәгән 46 йәшлек Альфред Мисхәт улы Хамматов 3 сентябрҙә өйөнән сығып киткән һәм кире әйләнеп ҡайтмаған.
Уларҙың барыһын да өйҙә көтәләр!
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.