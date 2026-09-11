+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Сентября , 12:51

Иғтибар: эҙләү!

24 августа Өфөлә юғалған 56 йәшлек Венер Ғәлимулла улы Нурғәлиев һәләк булған. Яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ...

Иғтибар: эҙләү!Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!

Өфөлә 22 йәшлек Милавкина Софья Эдуардовна юғалған. 28 августан бирле уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.

10 августа Тәтешле районында 49 йәшлек Бережной Павел Павлович юғалған.

9 августан алып Өфөлә йәшәүсе 47 йәшлек Алекторов Алексей Николаевич тураһында бер хәбәр ҙә юҡ.

29 августа Өфөлә 37 йәшлек Леонтьев Станислав Сергеевич юғалған.

Әлшәй районында йәшәгән 46 йәшлек Альфред Мисхәт улы Хамматов 3 сентябрҙә өйөнән сығып киткән һәм кире әйләнеп ҡайтмаған.

Уларҙың барыһын да өйҙә көтәләр!

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика