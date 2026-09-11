Башҡортостан Башлығы күсмә медицина  комплекстарынан асҡыстар тапшырҙы

Автомобилдәр “Ғаилә” милли проектының “Әсәлекте һәм балалыҡты һаҡлау” төбәк программаһы сиктәрендә алынды һәм йыһазландырылды.
– Башҡортостан – ауыл халҡы күп булған төбәк. Бындай заманса күсмә комплекстар урындарға сығып, республиканың йәш кешеләренә медицина тикшереүе үткәрергә ярҙам итә, – тине Радий Хәбиров.
Яңы ҡорамалды Республика балалар клиник дауаханаһы, Стәрлетамаҡ ҡалаһының 1-се клиник дауаханаһы, Өфөнөң 17-се клиник дауаханаһы һәм 5-се балалар поликлиникаһы алды.
Башҡортостан башлығы автомобилдәрҙең береһен ҡарап, уларҙың йыһазландырылышың заманса кимәлен билдәләне. Һаулыҡ һаҡлау министры 2030 йылға тиклем республика 18 ошондай яңы комплек алырға планлаштырыуын хәбәр итте.
Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан.