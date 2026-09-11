+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Сентября , 12:11

Башҡортостан Башлығы күсмә медицина  комплекстарынан асҡыстар тапшырҙы

Бөгөн, 11 сентябрҙә, Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров  медицина учреждениеларына дүрт күсмә  мобиль комплекстың асҡыстарын тапшырҙы.

Башҡортостан Башлығы күсмә медицина  комплекстарынан асҡыстар тапшырҙыБашҡортостан Башлығы күсмә медицина  комплекстарынан асҡыстар тапшырҙы
Башҡортостан Башлығы күсмә медицина  комплекстарынан асҡыстар тапшырҙы

   Автомобилдәр “Ғаилә” милли проектының “Әсәлекте һәм балалыҡты һаҡлау”  төбәк программаһы  сиктәрендә алынды һәм йыһазландырылды.

 – Башҡортостан – ауыл халҡы күп булған төбәк.  Бындай заманса күсмә комплекстар  урындарға сығып, республиканың йәш кешеләренә медицина тикшереүе үткәрергә ярҙам итә,  – тине Радий Хәбиров.  

Яңы ҡорамалды Республика балалар клиник дауаханаһы, Стәрлетамаҡ ҡалаһының 1-се  клиник дауаханаһы, Өфөнөң 17-се клиник дауаханаһы һәм 5-се балалар поликлиникаһы алды.   

 Башҡортостан башлығы автомобилдәрҙең береһен ҡарап, уларҙың йыһазландырылышың заманса кимәлен  билдәләне. Һаулыҡ һаҡлау министры 2030 йылға тиклем  республика  18 ошондай яңы комплек алырға планлаштырыуын хәбәр итте.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Башҡортостан Башлығы күсмә медицина  комплекстарынан асҡыстар тапшырҙы
Башҡортостан Башлығы күсмә медицина  комплекстарынан асҡыстар тапшырҙы
Башҡортостан Башлығы күсмә медицина  комплекстарынан асҡыстар тапшырҙы
Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика