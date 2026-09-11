Башҡортостанға ысын көҙ ҡасан киләсәк?

Республикала көҙ һалҡындар менән ашыҡмаҫҡа ҡарар иткән һәм халыҡты йомарт ҡояшы менән һөйөндөрә. «Фобос» үҙәге синоптиктары билдәләүенсә, йылы көндәр сентябрь аҙағына тиклем дауам итәсәк. Көҙгө ямғырҙар урынына республикала ҡоро һәм йылы һауа торошо көтөлә. Термометр бағанаһы тотороҡло рәүештә +17…+22 градус күрһәтәсәк. Октябрь шулай уҡ йылы көндәр менән башланып китәсәк. Айҙың тәүге көндәрендә һауа температураһы яуым-төшөмһөҙ +18…+20 градусҡа тиклем йылы буласаҡ.
5 октябрҙән һуң һауа температураһы һиҙелерлек түбәнәйеп, +8…+12 градусҡаса төшәсәк. Артабан, 12-нән 18 октябргә тиклемге аҙнала, йылылыҡтың аномаль рәүештә кире ҡайтыуы көтөлә — метеорологтар +14…+16 градус вәғәҙә итә, был беҙҙең яҡтарҙа көҙ уртаһы өсөн бөтөнләй хас түгел. Ысынлап та алтын һәм һалҡынса көҙ еҫе республикала октябрҙең һуңғы ун көнлөгөндә генә сағыласаҡ. Был осорҙа һауа торошо үҙенекен итәсәк: +1…+6 градусҡа тиклем һалҡынайтасаҡ, күкте болот ҡаплайсаҡ, ә ямғырҙар һәм тәүге епшек ҡар яуыу ихтималлығы һиҙелерлек артасаҡ.