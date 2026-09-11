+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Сентября , 12:27

Асыҡ диалог һәм кешеләргә ярҙам

 Башҡортостан Республикаһының Ижтимағи палатаһы  республиканың алты муниципалитетында  осрашыуҙар үткәрҙе.   

Асыҡ диалог һәм кешеләргә ярҙамАсыҡ диалог һәм кешеләргә ярҙам
Асыҡ диалог һәм кешеләргә ярҙам

 

 Был аҙнала, 7 сентябрҙән 11 сенитябргә тиклем йәмәғәтселәр Белорет, Балаҡатай, Дәүләкән, Мәсетле райондарында һәм Сибай ҡалаһында күсмә  саралар үткәрҙе.   

Һөйләшеү майҙандарында 300-ҙән ашыу кеше  биләмәләрҙе үҫтереү буйынса төрлө темаға фекер алышты.  Муниципаль йәмәғәт палаталары үҙҙәренең эше һәм әүҙем кешеләрҙең эшмәкәрлеге  хаҡында һөйләне.  Урындағы власть вәкилдәре  халыҡтың һорауҙарына яуап бирҙе.Белорет районында һәм Сибай ҡалаһында  социаль проектлау буйынса коммерция булмаған ойошмаларға семинарҙар үткәрелде. Бер нисә муниципалитетта Башҡортостан Республикаһында һайлауҙы күҙәтеү буйынса Йәмәғәт штабы ағзалары Ынйы Әхмәҙуллина менән Артур Ғилимановтар һайлауға әҙерлек барышын тикшерҙе. Дөйөм алғанда, мониторинг  участкаларҙың һайлауға әҙер булыуын күрһәтте –  кәрәкле оргтехника,  биналарҙа   һыу, санитар бүлмәләр  бар.

 Осрашыуҙар район хакимиәттәренең  көнүҙәп мәсьәләрҙе хәл итеүҙә граждандар йәмғиәте менән тығыҙ эшләүен күрһәтте.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика