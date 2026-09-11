Асыҡ диалог һәм кешеләргә ярҙам

Был аҙнала, 7 сентябрҙән 11 сенитябргә тиклем йәмәғәтселәр Белорет, Балаҡатай, Дәүләкән, Мәсетле райондарында һәм Сибай ҡалаһында күсмә саралар үткәрҙе.
Һөйләшеү майҙандарында 300-ҙән ашыу кеше биләмәләрҙе үҫтереү буйынса төрлө темаға фекер алышты. Муниципаль йәмәғәт палаталары үҙҙәренең эше һәм әүҙем кешеләрҙең эшмәкәрлеге хаҡында һөйләне. Урындағы власть вәкилдәре халыҡтың һорауҙарына яуап бирҙе.Белорет районында һәм Сибай ҡалаһында социаль проектлау буйынса коммерция булмаған ойошмаларға семинарҙар үткәрелде. Бер нисә муниципалитетта Башҡортостан Республикаһында һайлауҙы күҙәтеү буйынса Йәмәғәт штабы ағзалары Ынйы Әхмәҙуллина менән Артур Ғилимановтар һайлауға әҙерлек барышын тикшерҙе. Дөйөм алғанда, мониторинг участкаларҙың һайлауға әҙер булыуын күрһәтте – кәрәкле оргтехника, биналарҙа һыу, санитар бүлмәләр бар.
Осрашыуҙар район хакимиәттәренең көнүҙәп мәсьәләрҙе хәл итеүҙә граждандар йәмғиәте менән тығыҙ эшләүен күрһәтте.
Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан.