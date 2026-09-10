Сашаны күрмәнегеҙме?!

Тикшереү барышында асыҡланыуынса, 2025 йылдың 7 сентябрендә, сәғәт 17.00 тирәһендә, үҫмер Өфө районының Зубовский ауыл советына ҡараған "За здоровый отдых" СНТ-һындағы йортонан сығып киткән һәм хәҙерге ваҡытҡа тиклем уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.
Хәҙерге ваҡытта ТК-ның тикшереүселәре һәм криминалистары, Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре менән берлектә, үҫмерҙең ҡайҙа булыуын һәм уның юғалыуының хәл-шарттарын асыҡлау маҡсатында комплекслы тикшереү саралары һәм оператив-эҙләү эштәре үткәрелә.
Эштең барышы һәм һөҙөмтәләре республика тәфтиш идаралығы етәкселегенең айырым контролендә тора.
Үҫмер тураһында мәғлүмәт: Голинская Александра Сергеевна, 2012 йылдың 26 ғинуарында тыуған, Өфө районында йәшәй.
Билдәләре: буйы 158 см, уртаса кәүҙәле, сәстәре ҡара, күҙҙәре ҡуңыр.
Кейеме: күк һүрәтле аҡ футболка, ҡара салбар, аҡ кроссовкалар.
Үҫмерҙең ҡайҙа булыуы һәм уның юғалыуының хәл-шарттары тураһында мәғлүмәте булған һәр кемде тәфтиш идаралығының ышаныс телефонына: 8 (347) 251-62-51, Эске эштәр министрлығына 102 телефоны буйынса йәки "ВКонтакте" һәм "MAX" социаль селтәрҙәрендәге тәфтиш идаралығының электрон ҡабул итеү бүлмәһенә хәбәр итергә саҡырабыҙ.