+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Сентября , 12:02

Сашаны күрмәнегеҙме?!

БР буйынса Рәсәй Тәфтиш комитеты идаралығының Өфө район-ара тәфтиш бүлеге тарафынан 2012 йылдың 26 ғинуарында тыуған үҫмер Голинская Александра Сергеевнаның юғалыуы факты буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Сашаны күрмәнегеҙме?!Сашаны күрмәнегеҙме?!
Сашаны күрмәнегеҙме?!

Тикшереү барышында асыҡланыуынса, 2025 йылдың 7 сентябрендә, сәғәт 17.00 тирәһендә, үҫмер Өфө районының Зубовский ауыл советына ҡараған "За здоровый отдых" СНТ-һындағы йортонан сығып киткән һәм хәҙерге ваҡытҡа тиклем уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.

Хәҙерге ваҡытта ТК-ның тикшереүселәре һәм криминалистары, Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре менән берлектә, үҫмерҙең ҡайҙа булыуын һәм уның юғалыуының хәл-шарттарын асыҡлау маҡсатында комплекслы тикшереү саралары һәм оператив-эҙләү эштәре үткәрелә.

Эштең барышы һәм һөҙөмтәләре республика тәфтиш идаралығы етәкселегенең айырым контролендә тора.

Үҫмер тураһында мәғлүмәт: Голинская Александра Сергеевна, 2012 йылдың 26 ғинуарында тыуған, Өфө районында йәшәй.

Билдәләре: буйы 158 см, уртаса кәүҙәле, сәстәре ҡара, күҙҙәре ҡуңыр.

Кейеме: күк һүрәтле аҡ футболка, ҡара салбар, аҡ кроссовкалар.

Үҫмерҙең ҡайҙа булыуы һәм уның юғалыуының хәл-шарттары тураһында мәғлүмәте булған һәр кемде тәфтиш идаралығының ышаныс телефонына: 8 (347) 251-62-51, Эске эштәр министрлығына 102 телефоны буйынса йәки "ВКонтакте" һәм "MAX" социаль селтәрҙәрендәге тәфтиш идаралығының электрон ҡабул итеү бүлмәһенә хәбәр итергә саҡырабыҙ.

Фото: https://web.max.ru/-69254092718300

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика