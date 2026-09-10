Радий Хәбиров - Күгәрсен районында

Ике көнлөк марафон район мәҙәниәт йортонда асылған. Ойоштороусылары - Өфөнөң клиник тиҙ ярҙам дауаханаһы, Мораҡ район үҙәк дауаханаһы һәм Күмертау ҡала дауаханаһы.
Радий Хәбиров марафонда ҡатнашыусыларҙы сәләмләп былай тине:
- Беҙ республикабыҙҙың бөтә биләмәһендә лә һаулыҡ һаҡлау системаһының үҫешен тәьмин итергә тырышабыҙ. Күгәрсен районы тураһында әйткәндә, тәүге медицина-санитар ярҙамы инфраструктураһына — иң беренсе сиратта фельдшер-акушерлыҡ пункттарына — етерлек иғтибар бүлдек. Һеҙҙә тағы өс ФАП-ты яңыртып өлгөрәһе ҡалды, һәм беҙ уларҙы мотлаҡ яңыртасаҡбыҙ. Иң мөһиме — бында эшләргә теләгән фельдшерҙар булһын. Шуға күрә беҙ Салауат һәм Аҡъяр ҡалаларындағы махсуслаштырылған колледждарҙа урта медицина персоналын әҙерләүҙе ойошторҙоҡ. Республика кимәлендәге медицинаны ла яҡшы нығыттыҡ. Беҙҙә бик көслө инфекция үҙәктәре, кардиология үҙәге, онкология диспансеры эшләй. Әммә күпме генә ФАП-тар, поликлиникалар, дауаханалар төҙөһәк тә, күпме генә заманса ҡорамалдар һатып алһаҡ та, кешеләр үҙ һаулыҡтары тураһында үҙҙәре хәстәрлек күрмәһә, нимәлер эшләүе ҡыйын. Барыбер йәмғиәттә кеше үҙе, яҡындары хаҡында хәстәрлек күрергә теләүе һиҙелә. Был йәһәттән, ошондай акциялар ойоштороп, табиптар ҙа ҙур эш эшләй.
Радий Хәбиров бер нисә медицина хеҙмәткәренә дәүләт наградаһы ла тапшырҙы.
БР Башлығы күргәҙмә менән танышты, волонтерҙар һәм ябай кешеләр менән аралашты. Спорт залын ҡараны, балалар учреждениелары тураһында мәғлүмәт тыңланы. Радий Хәбировты район хакимиәте башлығы Марат Исҡужин төбәк йәшәйеше менән дә таныштырҙы.
Күгәрсен районы тарихи-крайҙы өйрәнеү музейы директоры Рөстәм Сәйетбатталов «Батырҙар ғаиләһе» фотопроекты тураһында һөйләне.
Фото: БР Башлығы сайтынан.