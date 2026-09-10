+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Сентября , 15:30

Ике миллион һумлыҡ һабаҡ

Өфөлә йәшәүсе ир интернет аша машина һатып алғанда 2 миллион һумдан ашыу аҡсаһын юғалтҡан.

Ике миллион һумлыҡ һабаҡИке миллион һумлыҡ һабаҡ
Ике миллион һумлыҡ һабаҡ

Өфө ҡалаһының 2-се полиция бүлегенә 58 йәшлек ҡала кешеһе килгән һәм онлайн-майҙансыҡта автотранспорт һатып алырға тырышҡанда муттар ҡорбаны булыуын хәбәр иткән.

Мөрәжәғәт итеүсе Интернетта машиналар һатыу тураһындағы иғланды күреп, тәҡдим менән ҡыҙыҡһынған. Һатыусы менән яҙышыу мессенджерға күскән, унда уға "менеджер" шылтыратҡан. "Менеджер" иргә машинаның дөйөм хаҡы (Өфөгә килтереү һәм таможня түләүҙәрен иҫәпкә алып) 1 миллион һумдан ашыу тигән.

Мошенниктар иргә машинаны алып килеү хеҙмәттәре күрһәтеү тураһындағы килешеү, шулай уҡ түләү иҫәбе һәм ышаныс ҡағыҙы ебәргәндәр. Шул уҡ көндө зыян күреүсе уларға 450 мең һум аҡса күсергән. Артабанғы көндәрҙә схема ҡабатланған, ир тағы ла яҡынса 1,5 миллион һум аҡса күсергән.

Әммә бының менән талаптар бөтмәгән. Автомобилдәрҙе алып килеү ойошмаһының яңы "хеҙмәткәре" дәүләт пошлинаһын түләү кәрәклеге тураһында документ ебәргән. Ир туғандарынан бурысҡа алған 400 мең һум аҡсаны уға күсергән.

Таможня менән проблемалар булыуын һәм өҫтәмә сумма талап итеүҙәрен белгәс, ир муттар ҡорбаны булғанын аңлаған. Дөйөм зыян 2 миллион һумдан ашыу.

Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһына ярашлы енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Полиция граждандарҙы интернет аша ҡыйбатлы тауарҙар һатып алғанда үтә һаҡ булырға һәм тауар алыу гарантияһы булмайынса физик шәхестәрҙең иҫәптәренә аҡса күсермәҫкә саҡыра.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика