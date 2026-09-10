Ике миллион һумлыҡ һабаҡ

Өфө ҡалаһының 2-се полиция бүлегенә 58 йәшлек ҡала кешеһе килгән һәм онлайн-майҙансыҡта автотранспорт һатып алырға тырышҡанда муттар ҡорбаны булыуын хәбәр иткән.
Мөрәжәғәт итеүсе Интернетта машиналар һатыу тураһындағы иғланды күреп, тәҡдим менән ҡыҙыҡһынған. Һатыусы менән яҙышыу мессенджерға күскән, унда уға "менеджер" шылтыратҡан. "Менеджер" иргә машинаның дөйөм хаҡы (Өфөгә килтереү һәм таможня түләүҙәрен иҫәпкә алып) 1 миллион һумдан ашыу тигән.
Мошенниктар иргә машинаны алып килеү хеҙмәттәре күрһәтеү тураһындағы килешеү, шулай уҡ түләү иҫәбе һәм ышаныс ҡағыҙы ебәргәндәр. Шул уҡ көндө зыян күреүсе уларға 450 мең һум аҡса күсергән. Артабанғы көндәрҙә схема ҡабатланған, ир тағы ла яҡынса 1,5 миллион һум аҡса күсергән.
Әммә бының менән талаптар бөтмәгән. Автомобилдәрҙе алып килеү ойошмаһының яңы "хеҙмәткәре" дәүләт пошлинаһын түләү кәрәклеге тураһында документ ебәргән. Ир туғандарынан бурысҡа алған 400 мең һум аҡсаны уға күсергән.
Таможня менән проблемалар булыуын һәм өҫтәмә сумма талап итеүҙәрен белгәс, ир муттар ҡорбаны булғанын аңлаған. Дөйөм зыян 2 миллион һумдан ашыу.
Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһына ярашлы енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Полиция граждандарҙы интернет аша ҡыйбатлы тауарҙар һатып алғанда үтә һаҡ булырға һәм тауар алыу гарантияһы булмайынса физик шәхестәрҙең иҫәптәренә аҡса күсермәҫкә саҡыра.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.