+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Сентября , 12:17

Берҙәм ярҙамды ҡасан оҙайтырға?

Түләүҙәр өҙлөкһөҙ килһен өсөн берҙәм ярҙамды ҡасан оҙайтырға - Башҡортостан буйынса Социаль фонд бүлексәһе белгестәре аңлатты.

Берҙәм ярҙамды ҡасан оҙайтырға?Берҙәм ярҙамды ҡасан оҙайтырға?
Берҙәм ярҙамды ҡасан оҙайтырға?

Ярҙамды ғәҙәттәгесә түләүҙе дауам итһендәр өсөн, уны ғәмәлдәге осорҙоң һуңғы айында оҙайтырға кәрәк. Ғариза раҫланған осраҡта, ғаилә күнеккән түләүҙәр графигы һаҡлана.

Кәңәш. Дәүләт хеҙмәттәрендәге шәхси кабинетта йәки Рәсәй Социаль фонды белдереүендә түләү осоро тамамланған көндө тикшерегеҙ һәм һуңғы айға иҫкәртмә ҡуйығыҙ. Шул рәүешле яңынан ғариза биреү ваҡытын үткәрмәҫһегеҙ.

Документтарҙы һуңыраҡ тапшырһаң, түләүҙәр мөрәжәғәт иткән айҙан ғына тәғәйенләнә. Тәүге аҡса раҫлағандан һуң 5 эш көнө эсендә күсерелә.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, берҙәм ярҙам - ул "Ғаилә" милли проекты сиктәрендәге килеме түбән ғаиләләргә социаль ярҙам сараһы. Уны 17 йәшкә тиклемге балалары булған ғаиләләр һәм медицина ойошмаларында иртә иҫәпкә торған йөклө ҡатындар ала.

Ғаризаны Дәүләт хеҙмәттәре, Рәсәй Социаль фондының клиент хеҙмәтендә йәки Күп функциялы үҙәктә яҙырға була.

Өҫтәлмә һорауҙар булһа: 8 (800) 100-00-01

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика