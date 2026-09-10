+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Сентября , 09:45

Башҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләне

Бөгөн Радий Хәбиров эш сәфәре менән Күгәрсен районына барҙы. Ул Рәс география йәмғиәтенең урындағы бүлексәһе ултырышын үткәргәндә Беловежье зубрҙарын Башҡортостанда һаҡлау һәм үрсетеү тураһында һөйләне.

Башҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләнеБашҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләне
Башҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләне

Радий Фәрит улы МАКС-тағы каналында яҙыуынса, беҙҙәге зубрҙар һаны 33-кә еткән. Шуларҙың етәүһе Башҡортостанда тыуған.

Күгәрсен районының "Мораҙым" тарлауығы биләмәһендә йәшәгән зубрҙар үҙҙәрен бик яҡшы тоя.

Республика етәксеһе шулай тип яҙған:

«Экологик именлек» милли проекты буйынса тормошҡа ашырған проектыбыҙ уңышлы булды. Беҙ уны тәүҙә ғилми проект булараҡ башлағайныҡ — бөтә эшебеҙҙе Рәсәй Фәндәр академияһының Өфө федераль тикшеренеү үҙәге ғалимдары оҙатып бара. Әммә был проект туризмды үҫтереү өсөн дә ҙур этәргес көс булып тора. "Мораҙым тарлауығы"на зубрҙарҙы күрергә республикабыҙҙың төрлө районынан ғына түгел, башҡа төбәктәрҙән дә киләләр. Килеүселәргә уңайлы булһын өсөн, мөһабәт хайуандарҙы күҙәтергә мөмкинлек биргән күҙәтеү майҙансығы булдырҙыҡ. Иҫегеҙгә төшөрәм: Башҡортостанда зубрҙар үрсетеү идеяһы юҡтан ғына барлыҡҡа килмәгән. Бер ваҡыт был матур хайуандар республикабыҙ биләмәһендә йәшәгән. Хәҙер беҙ тәбиғәт алдындағы бурыстарыбыҙҙы ҡайтарабыҙ. Бөгөн Күгәрсен районында Рәсәй география йәмғиәтенең республикабыҙҙағы бүлексәһенең эш төркөмө ултырышын үткәрҙек. Унда был йүнәлештә алып барылған ҙур күләмле системалы эштең аралыҡ һөҙөмтәләрен тикшерҙек. Шулай уҡ Ырымбур өлкәһендәге коллегаларыбыҙҙың тәжрибәһе менән таныштыҡ. Улар Пржевальский атын тәбиғи мөхитенә кире ҡайтарыу менән шөғөлләнә. Республикабыҙҙа ла ошондай башланғысты тормошҡа ашырыу өсөн бөтә шарттар бар. Был мәсьәләне ентекләп өйрәнеп, тейешле эш алып барасаҡбыҙ".

Фото:max.ru/radiyhabirov, МАКС-канал Главы РБ.

Башҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләне
Башҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләне
Башҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләне
Башҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләне
Башҡортостан Башлығы зубрҙар тураһында һөйләне
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика