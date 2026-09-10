+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Сентября , 12:11

Бәшмәкселәр имен-аман табылған!

Учалы районында аҙашҡан бәшмәкселәрҙе ҡотҡарыусылар эҙләп тапҡан.

Бәшмәкселәр имен-аман табылған!Бәшмәкселәр имен-аман табылған!
Бәшмәкселәр имен-аман табылған!

Кисә кисен Белореттан ир менән ҡатын Миндәк ауылы янындағы урманға бәшмәккә барған. Бәшмәк йыйып йөрөгәндә ҡыуаҡтарҙа ниндәйҙер хайуандың тауышын ишетеп, ҡурҡыштарынан аҙашҡандар. 

Эҙләүҙә БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты ҡотҡарыусылары һәм полиция хеҙмәткәрҙәре ҡатнашҡан. Бәшмәкселәр менән даими бәйләнеш тотҡандар. Оҙаҡ ваҡыт пар үҙҙәренең урын координаталарын дөрөҫ тапшыра алмаған. Ҡотҡарыусылар нисек дөрөҫ геолокация ебәрергә тәфсирләп аңлатҡан, шуның арҡаһында уларҙың ҡайҙа булыуын тиҙ асыҡлағандар. Бәхеткә күрә, бер кем дә зыян күрмәгән!

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ! Әгәр юғалһағыҙ, урынығыҙҙа ҡалығыҙ һәм мөмкин тиклем тиҙерәк 112 номерына шылтыратығыҙ! Ҡотҡарыусылар һеҙгә ярҙамға киләсәк!

Фото: https://web.max.ru/-69150429031004

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика