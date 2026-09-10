Бәшмәкселәр имен-аман табылған!

Кисә кисен Белореттан ир менән ҡатын Миндәк ауылы янындағы урманға бәшмәккә барған. Бәшмәк йыйып йөрөгәндә ҡыуаҡтарҙа ниндәйҙер хайуандың тауышын ишетеп, ҡурҡыштарынан аҙашҡандар.
Эҙләүҙә БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты ҡотҡарыусылары һәм полиция хеҙмәткәрҙәре ҡатнашҡан. Бәшмәкселәр менән даими бәйләнеш тотҡандар. Оҙаҡ ваҡыт пар үҙҙәренең урын координаталарын дөрөҫ тапшыра алмаған. Ҡотҡарыусылар нисек дөрөҫ геолокация ебәрергә тәфсирләп аңлатҡан, шуның арҡаһында уларҙың ҡайҙа булыуын тиҙ асыҡлағандар. Бәхеткә күрә, бер кем дә зыян күрмәгән!
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ! Әгәр юғалһағыҙ, урынығыҙҙа ҡалығыҙ һәм мөмкин тиклем тиҙерәк 112 номерына шылтыратығыҙ! Ҡотҡарыусылар һеҙгә ярҙамға киләсәк!
Фото: https://web.max.ru/-69150429031004