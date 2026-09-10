+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Сентября , 07:30

Алма күп саҡ...

Алмалы ризыҡтар менән яҡындарығыҙҙы ҡыуандырығыҙ. Бына бер рецепт. Хуш еҫле, тәмле  пирожкиҙар табала ҡыҙҙырып бешерелә.

Алма күп саҡ...Алма күп саҡ...
Алма күп саҡ...

Кефир — 150 мл

Йомортҡа — бер дана

Шәкәр — өс ҡалаҡ

Тоҙ — ярты балғалаҡ

Он — 330 г

Ҡамыр ҡабартҡыс — бер балғалаҡ

Алма — ике дана

Әҙерләү: йомортҡаға тоҙ, шәкәр һалып, туғырға, әкренләп кефир ҡушырға һәм яҡшылап болғағас, он менән ҡабартҡысты өҫтәргә. Ҡамырҙы баштан уҡ ҡул менән баҫһаң, ризыҡ тәмлерәк була, ти уңған хужабикәләр. Күңел йылыһы ла, ҡул йылыһы ла кәрәк, тиҙәр инде)))

Йәбешмәҫлек итеп баҫҡас, 15 минут самаһына полиэтиленға һалып торорға.

Алмаларҙы бәләкәй итеп турарға. Ҡамырҙы йоҡа итеп йәйеп, алмаларҙы һалып, рулет һымаҡ төрөргә. Остарын йәбештереп ҡуйырға. Шунан рулетты телеп, вертикаль һалып, әҙ генә баҫырға. Табаға май һалып, ике яҡтан да ҡыҙҙырып алырға.

Пирожкиҙар иҫ киткес тәмле була! 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика