Алма күп саҡ...

Кефир — 150 мл
Йомортҡа — бер дана
Шәкәр — өс ҡалаҡ
Тоҙ — ярты балғалаҡ
Он — 330 г
Ҡамыр ҡабартҡыс — бер балғалаҡ
Алма — ике дана
Әҙерләү: йомортҡаға тоҙ, шәкәр һалып, туғырға, әкренләп кефир ҡушырға һәм яҡшылап болғағас, он менән ҡабартҡысты өҫтәргә. Ҡамырҙы баштан уҡ ҡул менән баҫһаң, ризыҡ тәмлерәк була, ти уңған хужабикәләр. Күңел йылыһы ла, ҡул йылыһы ла кәрәк, тиҙәр инде)))
Йәбешмәҫлек итеп баҫҡас, 15 минут самаһына полиэтиленға һалып торорға.
Алмаларҙы бәләкәй итеп турарға. Ҡамырҙы йоҡа итеп йәйеп, алмаларҙы һалып, рулет һымаҡ төрөргә. Остарын йәбештереп ҡуйырға. Шунан рулетты телеп, вертикаль һалып, әҙ генә баҫырға. Табаға май һалып, ике яҡтан да ҡыҙҙырып алырға.
Пирожкиҙар иҫ киткес тәмле була!