Һаҡ аҫтына алынған

7 сентябрь көнө ир Октябрьский ҡалаһының 35-се микрорайондағы йорт ихатаһында полицияның хеҙмәт автомобиленә яғыулыҡ һирпеп, ут төрткән, ә үҙенең ғәмәлдәрен телефонға төшөргән. Зыян күреүселәр юҡ.
Ҡулға алынған кешенең һүҙҙәренсә, уны муттар 700 мең һумға алдаған, ә һуңынан аҡсаны ҡайтарыу һылтауы менән машинаны яндырыуҙы талап иткән.
Хәҙер тикшереү эштәре бара. Статьяның санкцияһы – 10 йылдан 20 йылға тиклем иректән мәхрүм итеү.
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы хоҡуҡ һаҡлау органдарына енәйәти ғәмәлдәр башҡарырға тәҡдимдәр тураһында хәбәр итергә саҡыра: бындай кешеләр енәйәт яуаплылығынан азат ителергә мөмкин, әгәр улар енәйәтте иҫкәртеүгә йәки асыуға ярҙам итһә.
Фото һәм видео: https://web.max.ru/-69583385867562