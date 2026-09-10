+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Сентября , 11:49

Һаҡ аҫтына алынған

Терроризмда ғәйепләнгән 1957 йылғы ирҙең һаҡ аҫтына алыныуы хаҡында БР Эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итте.  

Һаҡ аҫтына алынғанҺаҡ аҫтына алынған
Һаҡ аҫтына алынған

7 сентябрь көнө ир Октябрьский ҡалаһының 35-се микрорайондағы йорт ихатаһында полицияның хеҙмәт автомобиленә яғыулыҡ һирпеп, ут төрткән, ә үҙенең ғәмәлдәрен телефонға төшөргән. Зыян күреүселәр юҡ.

Ҡулға алынған кешенең һүҙҙәренсә, уны муттар 700 мең һумға алдаған, ә һуңынан аҡсаны ҡайтарыу һылтауы менән машинаны яндырыуҙы талап иткән.

Хәҙер тикшереү эштәре бара. Статьяның санкцияһы – 10 йылдан 20 йылға тиклем иректән мәхрүм итеү.

Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы хоҡуҡ һаҡлау органдарына енәйәти ғәмәлдәр башҡарырға тәҡдимдәр тураһында хәбәр итергә саҡыра: бындай кешеләр енәйәт яуаплылығынан азат ителергә мөмкин, әгәр улар енәйәтте иҫкәртеүгә йәки асыуға ярҙам итһә.

Фото һәм видео: https://web.max.ru/-69583385867562

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика