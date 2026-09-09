+13 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 05:50

Радий Хәбиров менән Бадра Гунба һәйкәлгә килде

Бөгөн Өфөлә Башҡортостан Башлығы менән Абхазия президенты Рәсәй Геройы, легендар 112-се Башҡорт кавалерия дивизияһы командиры Миңлеғәле Шайморатов һәйкәленә сәскә һалды.

Радий Хәбиров менән Бадра Гунба һәйкәлгә килдеРадий Хәбиров менән Бадра Гунба һәйкәлгә килде
Радий Хәбиров менән Бадра Гунба һәйкәлгә килде

Радий Хәбиров Бадра Гунбаға һәйкәл тарихы, уның тематик рельефтары тураһында ентекле һөйләне.

Бадра Гунба беҙгә кисә эш сәфәре менән килгәйне, бөгөн дә осрашыуҙар дауам итә.

Фото: Башинформ.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика