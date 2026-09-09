+13 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 05:40

Ҡот осҡос! Башҡортостанда бала үлемесле паразит йоҡторған!

Башҡортостанда бауырҙы зарарлаусы ауыр паразитар ауырыу — альвеококкоз осрағы теркәлгән.

Ҡот осҡос! Башҡортостанда бала үлемесле паразит йоҡторған!Ҡот осҡос! Башҡортостанда бала үлемесле паразит йоҡторған!
Ҡот осҡос! Башҡортостанда бала үлемесле паразит йоҡторған!

Әле сирҙе ваҡытында дауаламаһаң, ул бауыр циррозына, бауыр етешмәүсәнлегенә һәм хатта үлемгә килтерергә мөмкин. Был мәғлүмәттәр «Роспотребнадзор»ҙың республика буйынса докладында килтерелә. Быға тиклем «Роспотребнадзор» Башҡортостанда йәшәүселәрҙең эхинококкоз йоҡтороуының 11 осрағы тураһында хәбәр иткәйне.

Ведомство мәғлүмәттәре буйынса, Бәләбәй районынан бер бала сирләп киткән. Ул был паразитты Төркмәнстандың Мары ҡалаһында булғанда йоҡторған.

Республикабыҙҙа альвеококкоз менән сирләү күрһәткесе 100 мең кешегә 0,02 осраҡ тәшкил итә. Был үткән йылғы кимәлгә ярашлы — 2024 йылда ла ошондай бер осраҡ теркәлгән.

Паразитты йоҡтороуҙың төп юлдары:

  • Зарарланған хайуандар менән бәйләнешкә инеү.
  • Зарарланған хайуандарҙың тиҙәге менән бысранған йыуылмаған урман еләктәрен ашау.
  • Бысраҡ сығанаҡтарҙан һыу эсеү.

Быға тиклем «Роспотребнадзор» Башҡортостанда ҡотороу сирле бесәй менән бәйләнештән һуң бер ҡыҙ баланың үлеүе тураһында хәбәр иткәйне.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика