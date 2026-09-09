Ҡот осҡос! Башҡортостанда бала үлемесле паразит йоҡторған!

Әле сирҙе ваҡытында дауаламаһаң, ул бауыр циррозына, бауыр етешмәүсәнлегенә һәм хатта үлемгә килтерергә мөмкин. Был мәғлүмәттәр «Роспотребнадзор»ҙың республика буйынса докладында килтерелә. Быға тиклем «Роспотребнадзор» Башҡортостанда йәшәүселәрҙең эхинококкоз йоҡтороуының 11 осрағы тураһында хәбәр иткәйне.
Ведомство мәғлүмәттәре буйынса, Бәләбәй районынан бер бала сирләп киткән. Ул был паразитты Төркмәнстандың Мары ҡалаһында булғанда йоҡторған.
Республикабыҙҙа альвеококкоз менән сирләү күрһәткесе 100 мең кешегә 0,02 осраҡ тәшкил итә. Был үткән йылғы кимәлгә ярашлы — 2024 йылда ла ошондай бер осраҡ теркәлгән.
Паразитты йоҡтороуҙың төп юлдары:
Быға тиклем «Роспотребнадзор» Башҡортостанда ҡотороу сирле бесәй менән бәйләнештән һуң бер ҡыҙ баланың үлеүе тураһында хәбәр иткәйне.