+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 15:59

МХО-ла ҡатнашыу тураһында белешмә

МХО-ла ҡатнашыу тураһында белешмә биреүҙең яңы тәртибе 2026 йылдың 27 авгусынан ғәмәлдә.

МХО-ла ҡатнашыу тураһында белешмәМХО-ла ҡатнашыу тураһында белешмә
МХО-ла ҡатнашыу тураһында белешмә

Документты Дәүләт хеҙмәттәренән электрон төрҙә алырға мөмкин. Ҡағыҙҙағы өлгөһөн хәрби хеҙмәткәрҙең вәкиле нотариаль раҫланған ышаныс ҡағыҙы буйынса алырға хаҡлы.

Күп функциялы үҙәк белгестәре аңлатыуынса, төп шарт һаҡлана – ғаризаны хәрби хеҙмәткәр үҙе бирергә тейеш. Белешмәне Дәүләт хеҙмәттәре аша йәки Күп функциялы үҙәктә рәсмиләштерергә мөмкин.

Документ хәрби хеҙмәткәрҙең ғаилә ағзаһына кәрәк булһа (мәҫәлән, ташламалар йәки ер мәсьәләләрен хәл итер өсөн), Күп функциялы үҙәктә паспорт менән туғанлыҡты раҫлаусы документтар (мәҫәлән, балалар тыуыуы тураһында таныҡлыҡ), шулай уҡ МХО-ла ҡатнашыусының мәғлүмәттәре кәрәк буласаҡ.

Башҡортостандың Күп функциялы үҙәк офистары: vk.cc/cTfDvg

Рәсми документ: vk.cc/d1nRgm

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика