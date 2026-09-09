МХО-ла ҡатнашыу тураһында белешмә

Документты Дәүләт хеҙмәттәренән электрон төрҙә алырға мөмкин. Ҡағыҙҙағы өлгөһөн хәрби хеҙмәткәрҙең вәкиле нотариаль раҫланған ышаныс ҡағыҙы буйынса алырға хаҡлы.
Күп функциялы үҙәк белгестәре аңлатыуынса, төп шарт һаҡлана – ғаризаны хәрби хеҙмәткәр үҙе бирергә тейеш. Белешмәне Дәүләт хеҙмәттәре аша йәки Күп функциялы үҙәктә рәсмиләштерергә мөмкин.
Документ хәрби хеҙмәткәрҙең ғаилә ағзаһына кәрәк булһа (мәҫәлән, ташламалар йәки ер мәсьәләләрен хәл итер өсөн), Күп функциялы үҙәктә паспорт менән туғанлыҡты раҫлаусы документтар (мәҫәлән, балалар тыуыуы тураһында таныҡлыҡ), шулай уҡ МХО-ла ҡатнашыусының мәғлүмәттәре кәрәк буласаҡ.
Башҡортостандың Күп функциялы үҙәк офистары: vk.cc/cTfDvg
Рәсми документ: vk.cc/d1nRgm