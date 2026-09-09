Бьюти-индустрия йәки Дәүләт эшендә йөрөргәме, әллә керпек ҡуйып, аҡса эшләргәме?

Нимә ул бьюти-индустрия? Тире, сәс, тырнаҡты матурлау өлкәһе, тиһәк тә булалыр. Махсус белемле хеҙмәткәр салонда, косметология үҙәктәрендә, эстетик медицина клиникаларында ҡабул итә. Өйҙә эшләүселәр ҙә бихисап. Курс үтеп, кәрәкле хеҙмәткә өйрәнеп алаһың да – алға! Айырыуса төп эшендә хеҙмәт хаҡы аҙ булғандар, декрет ялында ултырыусылар, студенттар ҡыҙыҡһына уның менән. Ҡайһы берәүҙәр буш ваҡытында, ғәҙәттә, ял көндәрендә генә эшләй. Шулай ҙа һуңынан төп эшен ташлап, “матурлау” хеҙмәте менән генә булышыусылар ҙа етерлек.
Әлбиттә, һәр нәмәнең ыңғай һәм кире яғы була. Һиңә беренсе тапҡыр керпек үҫтерергә килгән клиенткаңда елемгә көслө аллергия булып ҡуйһа? “Тиҙ ярҙам” саҡырып, белгән доғаларыңды уҡып ултырырға ғына ҡала. Ана бит, телевизорҙан күпме һөйләйҙәр: медицина белеме булмаған хеҙмәткәр ирен ҙурайтҡыс укол ҡаҙаған... пациент ауыр хәлдә... икенсеһе түшенә лицензияһыҙ имплант ҡуйҙыртып, уныһы шартлаған... Ярай ҙа шулай ғына ҡотолһалар! Үлем осраҡтары ла һирәк түгел бит. Береһенең – теге донъяға, икенсеһенең төрмәгә эләгеүе бар, тәүбә.
Таныштарым араһында бьюти-индустрия тармағында хеҙмәт күрһәтеүселәр күп кенә. Уларҙан был өлкәгә нисек килеп эләгеүҙәре, күпме килем алыуҙары, һ. б. хаҡында ҡыҙыҡһындым.
Ләйсән, 29 йәш:
– Студент саҡта аҡса етмәй бит инде, төрлө яҡлап уйлағас, курс үттем дә, шугаринг менән шөғөлләнә башланым. Тәндә йөн үҫмәй тормай, клиенттар табыла, даими йөрөгәндәре барлыҡҡа килде. Үҙем документтар менән бәйле ерҙә эш башлағайным, ә шугарингка буш ваҡытта ҡабул итә инем. Тора-бара төп эшемдән киттем. Декрет ялында булғанда, йәғни балама өс ай тигәндә үк клиенттарымды ҡабул итеүҙе дауам иттем. Алған килемем элекке эшемдекенән артып китә ине хатта.
Әле ҡуртымға кабинет алып эшләйем. Шуныһы: һуңғы йылда кеше кәмене. Тырнаҡ, керпек эшләүселәр ҙә шулай ти. Бьюти-өлкәлә ниндәйҙер һынылыш бара: гүзәл зат әллә тәбиғи матурлыҡҡа өҫтөнлөк бирә башланы, әллә мода артынан ҡыуып ялҡты... Ни булһа ла, хәҙер рәсми эш эҙләй башларға торам. Шугаринг менән шөғөлләнеүем өҫтәмә килем сығанағы булып ҡына ҡалыр инде...
Юлиә, 21 йәш:
– Колледжды тамамлағас, ата-әсәйем маникюр менән шөғөлләнеп ҡарарға тәҡдим итте. Минең тырнаҡ-маҙар эшләүгә иҫем китмәй ине, шулай ҙа уйға ҡалдым: үҙемә тырнаҡ үҫтерергә, буярға өйрәнһәм, нисек булыр? Сөнки ниндәй генә оҫтаға бармайым, ҡәнәғәтләндерерлек хеҙмәт ала алмайымсы. Курста уҡыным да үҙемә, таныштарыма маникюр эшләй башланым. Һуңынан салонға эшкә урынлаштым, әммә унда оҡшаманы – барыһы ла күңелһеҙ, сағыу булмаған “классика” һорай, хужалар үҙенә байтаҡ процентты алып ҡала, тәжрибә туплап та булмай: яңы килгәс, әллә ни ышанып бармаған кеүектәр. Киттем унан. Күпмелер паузанан һуң “Авито” сайтында эштәремде тәҡдим иттем. Клиенттар яҙыла башланы, күберәк тырнаҡ үҫтереүҙе һорайҙар. Хаҡты ныҡ ҡиммәт ҡуймайым, фантазиямды эшкә егәм, сифатлы материалдарҙы ғына ҡулланам.
Был – минең төп эшем түгел, хобби ғына. Әгәр ипотека, кредит түләһәм, ғаиләле булһам, әлбиттә, килемем бер нәмәгә лә етмәҫ ине. Киләсәктә дипломым буйынса эш табырға, ә маникюр менән буш ваҡытта һирәкләп шөғөлләнергә иҫәп.
Эльза, 43 йәш:
– Үҫкәс, парикмахер булам тигән хыялым бер ҡасан да булманы. Шулай ҙа бәләкәйҙән йә үҙемдең, йә дуҫ ҡыҙ-малайҙарҙың сәстәрен ҡырҡып, буяп, “тәжрибәләр” үткәрә торғайным. Ә аҙаҡ уларҙың әсәләренән эләгә, етмәһә!
Бухгалтерға уҡыным да, осраҡлы ғына һөнәр һайлау буйынса тест үтергә тура килде. Мин ижади ҡарашлы кеше булып сыҡтым, әлеге профессиям бармай, имеш. Мәшғүллек үҙәге аша парикмахер булырға тәҡдим иттеләр, шунда уҡ уҡыттылар ҙа. Бына 13 йыл инде сәс ҡырҡам. Ысынлап та, эшем оҡшай, клиенттарым сират көтөп тора. Һәр береһе менән яҡшы мөнәсәбәттәмен, сәстәрен нисек алдырырға кәрәклеге тураһында ғына түгел, ғаилә хәлдәренә тиклем белеп торам. Ғөмүмән, мин аралашырға яратам. Һәм, әлбиттә, клиенттарҙың сәсен тәртипкә килтереү оҡшай. Үҙем дә донъянан артта ҡалмаҫҡа тырышам: яңы алымдар өйрәнеү өсөн оҫталыҡ дәрестәренә, форумдарға йөрөйөм, интернет та – ҙур ярҙамсым.
Эш хаҡы төрлөсә була. Ҙур байрамдар алдынан халыҡ ағыла, аҡсаһы ла һәйбәт. Йәшәргә етә.
Катя, 37 йәш:
– Битте төрлө ысул менән таҙартыуға уҡыным. Пилинг, битлектәр, массаж эшләй беләм. Мин – косметолог, тик махсус медицина белемем юҡ, мәҫәлән, кешегә уколдар эшләргә ярамай. Махсус хәрби операция башланғас, эштә аҙыраҡ үҙгәрештәр булды, минең ваҡытым иркенәйҙе, тип әйтәйемме икән... Алдан да матурлыҡ өлкәһендә үҙемде һынап ҡарарға хыялым бар ине. Етмәһә, битемә төрлө процедура яһарға яратам. Шулай итеп, тәүҙә битлектәрҙе үҙемдә һынайым һәм клиенттарыма тәҡдим итәм. Бер-береһенән ишетеп киләләр, бер ҡайҙа ла реклама бирмәйем. Сөнки өйҙә бөтә мөмкинлек тә юҡ, декрет ялым тамамланғас, берәй кабинетты ҡуртымға алырға уйлайым. Ирем дә ҡаршы түгел. Аҡсаһына килгәндә, иш янына ҡуш. Аралашыу һәм ҡатын-ҡыҙҙарҙы тағы ла матурыраҡ итеп ҡайтарып ебәреүгә бер ни етмәй!
Алина, 36 йәш:
– Инде 12-се йыл баш ҡалала йәшәгән гүзәл затҡа керпек ҡуям. Ҡасандыр магазинда һатыусы-консультант инем, әхирәтемдең тырнаҡ буяп яҡшы ғына аҡса эшләгәнен күреп, ҡыҙығып киттем. Уҡып сыҡтым, яйлап өйрәндем, һөҙөмтә оҙаҡ көттөрмәне: тәүге даими клиенттарым барлыҡҡа килде. Өс йылдан һуң магазиндан бөтөнләйгә киттем. Хәҙер айына, уртаса алғанда, 60 мең һумдан 100 мең һумғаса аҡса эшләйем. Ҡатын-ҡыҙҙар күп килә, иң күбе бер көндә биш клиент ҡабул иткәнем бар.
Ыңғай яҡтарымы? Өйҙә ашарға бешә, балалар ҡараулы – барыһы ла контролдә, ә һин теләгән ваҡытында аҡса эшләйһең, теләһәң, ял алаһың. Кире яҡтарына килгәндә, әлбиттә, елкә ауыртып китә, әммә түҙерлек. Әле сәс үҫтереүсегә лә уҡып алдым, өҫтәмә аҡса эшләргә була.