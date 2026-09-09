+13 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 05:15

«Әбейҙәр сыуағы» ҡасан башлана?

Синоптиктар иһә һауа температураһының +20 градустан ҡапыл нулгә төшөүен фаразлай. Башҡортостанда сентябрь айы контрастарға бай булмаҡсы.

«Әбейҙәр сыуағы» ҡасан башлана?«Әбейҙәр сыуағы» ҡасан башлана?
«Әбейҙәр сыуағы» ҡасан башлана?

Йылы осор (10 – 22 сентябргә тиклем): Көндөҙ һауа температураһы  +20 градусҡаса һәм унан да юғарыраҡ күтәреләсәк — иң уңайлы көн торошо 11, 15 һәм 18-нән 22 сентябргә тиклем көтөлә. Айҙың беренсе яртыһындағы башҡа көндәрҙә термометр бағанаһы көндөҙ +16 градустан түбән төшмәйәсәк. Был осорҙа төндә лә йылы буласаҡ — +10-дан +13 градусҡа тиклем.

Һалҡын осор (23 – 30 сентябрь): Айҙың һуңғы аҙнаһы ысын көҙ һулышын ҡайтарасаҡ. 23-нән 25 сентябргә тиклем температура кинәт түбәнәйәсәк: төндә һауа температураһы нуль градусҡаса төшәсәк, ә көндөҙ +12 градус тирәһе буласаҡ.

Шулай ҙа унан һуң  «әбейҙәр сыуағы» башланасаҡ: 26-нан 30 сентябргә тиклем көндөҙ ҡабаттан +16…+18 градусҡаса йылытасаҡ. Шул уҡ ваҡытта төндәр инде ысынлап та һалҡынса буласаҡ — +2-нән +5 градусҡа тиклем. Бындай үҙгәреүсән көн торошо октябрь башында ла һаҡланасаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика