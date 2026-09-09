"Берҙәмлек бейеүе"нә килегеҙ!

Башҡортостандың хореография сәнғәте эшмәкәрҙәре союзы «Берҙәмлек бейеүе»ндә ҡатнашырға саҡыра.
11 сентябрҙә "Ватан" этнопаркында (Конгресс-холл янында, түбәндә) Ф. Ғәскәров исемендәге, «Мираҫ», «Уралтау», «Түңгәүер», «Сибай» һәм Стәрлетамаҡ бейеү театры кеүек һөнәри бейеү коллективтары менән үҙешмәкәрҙәр һәм тамашасылар бергә бейеү башҡарасаҡ.
Матур сара Рәсәй халыҡтарҙы беҙрәмлеге йылына һәм Милли кейем көнөнә арнала.
"Берҙәмлек бейеүе"ндә ҡатнашыу өсөн милли кейем шарт. Һәм алдан әҙерләнгән композицияны белергә кәрәк. Ошонда видео бар: disk.yandex.ru/d/1lGDc3jY...
Бөгөн теркәлергә: bash.choreo@yandex.ru
11 сентябрҙә, сәғәт көндөҙгө 12-лә башлана.
Фото, сығанаҡ: Администрация Главы Республики Башкортостан, вк