+13 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 04:55

"Берҙәмлек бейеүе"нә килегеҙ!

Өфөлә 11 сентябрҙә һоҡланғыс ваҡиға буласаҡ.

"Берҙәмлек бейеүе"нә килегеҙ!"Берҙәмлек бейеүе"нә килегеҙ!
"Берҙәмлек бейеүе"нә килегеҙ!

Башҡортостандың хореография сәнғәте эшмәкәрҙәре союзы «Берҙәмлек бейеүе»ндә ҡатнашырға саҡыра.

11 сентябрҙә "Ватан" этнопаркында (Конгресс-холл янында, түбәндә) Ф. Ғәскәров исемендәге, «Мираҫ», «Уралтау», «Түңгәүер», «Сибай» һәм Стәрлетамаҡ бейеү театры кеүек һөнәри бейеү коллективтары менән үҙешмәкәрҙәр һәм тамашасылар бергә бейеү башҡарасаҡ.

Матур сара Рәсәй халыҡтарҙы беҙрәмлеге йылына һәм Милли кейем көнөнә арнала.

"Берҙәмлек бейеүе"ндә ҡатнашыу өсөн милли кейем шарт. Һәм алдан әҙерләнгән композицияны белергә кәрәк. Ошонда видео бар: disk.yandex.ru/d/1lGDc3jY...
Бөгөн теркәлергә: bash.choreo@yandex.ru 

11 сентябрҙә, сәғәт көндөҙгө 12-лә башлана.

Фото, сығанаҡ: Администрация Главы Республики Башкортостан, вк

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика