«Башкирская домохозяйка» менән Рөстәм Нәбиев осрашҡан

«Аллаһ минән һәм Рөстәм Нәбиевтан ниҙер теләй», — тип хәбәр итте ул социаль селтәрҙәрҙә үҙенең яҙылыусыларына, Рөстәм Нәбиевты сираттағы тапҡыр ресторанда күргәс.
«Башҡорт хужабикәһе» уның менән осраҡлы ғына осрашмауын әйтте. Улар йылы әңгәмә ҡорҙо.
Рөстәм Нәбиев уға сәйәсәт менән шөғөлләнмәүен, ә бер сәйәси партияла инклюзия буйынса комиссия етәксеһе булыуын хәбәр итте.
— Мин инвалидтар менән федераль кимәлдә эш алып барасаҡмын. Инвалидтарға иғтибар итһендәр, уларҙы тыңлап ҡына ҡалмаһындар, ә ишетһендәр өсөн. МХО-нан төрлө йәрәхәт менән бик күп кеше ҡайта. Уларҙы үҙ «ҡанатым» аҫтына алғым килә. Юғарыла беҙҙе ишетеүҙәре мөһим. Беҙ сәйәсәтселәр һәм түрәләр араһында күпер булып торабыҙ һәм үҙгәртергә кәрәк булған күп төрлө закон барлығын еткерергә теләйбеҙ. Мәҫәлән, кешенең ҡулы юҡ, ә уға медкомиссияла: «Киләһе йылға килегеҙ һәм ҡулығыҙ булмауын раҫлағыҙ», — тиҙәр. Ул кинәт үҫкәнме ни? Был бит мәғәнәһеҙлек, — тине Рөстәм Нәбиев һәм бюрократияны еңеү зарурлығы тураһында белдерҙе. Ул, нигеҙләмәләре дәүләт кимәлендә ҡаралһын, кешеләрҙе бюрократиянан азат итһен өсөн махсус кодекс булдырҙыҡ һәм Дәүләт Думаһына тапшырасаҡбыҙ, тине.
Блогер билдәләп үтеүенсә, элек беҙҙең илдә альпинизм ғына булған, ә уның ярҙамында параальпинизм да барлыҡҡа килгән.
— Донъяла ул бар, ә Рәсәйҙә юҡ ине. Тауҙарға ҡул менән артылыу бер ҡасан да булманы, бигерәк тә беҙҙең илдә. Уларҙы индергәндәр, күтәрелергә ярҙам иткәндәр, әммә үҙаллы күтәрелеүҙәр булмаған. Үҙемдең артылыуҙарым аша мин инвалид кешеләрҙең дә кеше булыуына иғтибарҙы йүнәлтәм. Аңлашыла, төрлө сикләү бар, төрлө кимәлдәге ауырыуҙар бар, әмма һәр кем хатта үҙ хәлендә лә ниҙер булдыра ала. Иң мөһиме — ышаныс, — тине ул.
Рөстәм Нәбиевтың әйтеүенсә, үлемһеҙлек физик үлемдән һуң тарихта йәшәүеңдән ғибәрәт.
— Казарма емереклектәре аҫтында үлем көтөп ятҡанда, мин үҙемдең үлеүем тураһында түгел, бәлки минән һуң бер нәмә лә ҡалмаясағы һәм бынан ары йәшәмәйәсәгем тураһында уйланым. Ә хәҙер балалар бар, уларҙа, эштәрҙә, проекттарҙа, китаптарҙа, фильмдарҙа йәшәүемде дауам итәсәкмен. Үлемһеҙлек ошонда, — тип йомғаҡланы әңгәмәһен Рөстәм Нәбиев.