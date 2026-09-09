Бадра Гунба - Өфөлә

Абхазия Президенты Бадра Гунба БР Премьер-министры Андрей Назаров оҙатыуында Өфөлә донъя кимәлендәге Евразия ғилми-мәғариф үҙәгендә булды.
Ҡунаҡтарға вуз-ара кампустың төп майҙансыҡтарын күрһәттеләр, тип хәбәр итәләр БР Хөкүмәтенән.
Белеүегеҙсә, кампуста быйыл мартта Рәсәй-Абхаз мәҙәни үҙәге лә асылғайны.
Башҡортостанда абхаз студенттары ла һөнәр ала. Бадра Гунба ике төбәк бәйләнештәрен ыңғай баһалап, ҡәрҙәшлек берҙәмлегенә һоҡланыуын белдерҙе.
Делегацияны Геномҙәге эше менән таныштырҙылар. Шулай уҡ эшҡыуарҙар менән дә йөкмәткеле осрашыу ойошторолдо. Унда инвесторҙар, девелоперҙар, Абхазия менән хеҙмәттәшлек итеүгә ҡыҙыҡһыныу белдереүселәр ҡатнашты.
Фото: БР Хөкүмәте сайтынан.