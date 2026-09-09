+13 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 04:30

Бадра Гунба - Өфөлә

Абхазиянан рәсми делегация беҙҙең баш ҡалабыҙға эш сәфәре менән килде.

Бадра Гунба - ӨфөләБадра Гунба - Өфөлә
Бадра Гунба - Өфөлә

Абхазия Президенты Бадра Гунба БР Премьер-министры Андрей Назаров оҙатыуында Өфөлә донъя кимәлендәге Евразия ғилми-мәғариф үҙәгендә булды.

Ҡунаҡтарға вуз-ара кампустың төп майҙансыҡтарын күрһәттеләр, тип хәбәр итәләр БР Хөкүмәтенән.

Белеүегеҙсә, кампуста быйыл мартта Рәсәй-Абхаз мәҙәни үҙәге лә асылғайны.

Башҡортостанда абхаз студенттары ла һөнәр ала. Бадра Гунба ике төбәк бәйләнештәрен ыңғай баһалап, ҡәрҙәшлек берҙәмлегенә һоҡланыуын белдерҙе.

Делегацияны Геномҙәге эше менән таныштырҙылар. Шулай уҡ эшҡыуарҙар менән дә йөкмәткеле осрашыу ойошторолдо. Унда инвесторҙар, девелоперҙар, Абхазия менән хеҙмәттәшлек итеүгә ҡыҙыҡһыныу белдереүселәр ҡатнашты.

Фото: БР Хөкүмәте сайтынан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика