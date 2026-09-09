Автосалонда машина һатып алырға йыйынаһығыҙмы?

Автосалонда үҙ аҡсағыҙға (автокредитһыҙ) һатып алыр өсөн:
❶ Хаҡ баҙарҙағынан күпкә түбәнерәк булһа – шарттарҙы аныҡлағыҙ. Ҡайһы берҙә хаҡтың отошлолоғо кредит алғанда йәки өҫтәмә опциялар түләгәндә генә ғәмәлгә инә.
❷ Килешеү һәм документтарҙа барыһын да иғтибар менән уҡығыҙ, бигерәк тә ваҡ шрифт менән яҙылғандарҙы. Дөйөм суммаға тап һеҙгә кәрәк әйберҙәр индерелгәнен тикшерегеҙ.
❸ Өҫтәмә хеҙмәттәр һайлағанда, документтарҙа кәрәкле опцияларҙы ғына билдәләгеҙ.
❹ Автомобилде тикшергәнсе һәм килешеүҙең бөтә шарттарын аңлағансы аванс түләмәгеҙ.
❺ Һатыусылар ҡарар ҡабул итергә ашыҡтыра һәм баҫым яһай икән – тимәк, был барыһын да тағы ла бер тапҡыр тикшерергә сәбәп.
Автокредит рәсмиләштерһәгеҙ:
❶ Кредит ғаризаһында бөтә түләүле өҫтәмә хеҙмәттәр һанап үтəлергә тейеш. 2025 йылдың 1 сентябренән автосалон һәр түләүле хеҙмәт өсөн һеҙҙән яҙма ризалыҡ алырға бурыслы, һатып алыусы исеменән алдан ҡуйылған «тамғалар» тыйылған.
❷ Автокредит менән бер ыңғай рәсмиләштерелгән өҫтәмә хеҙмәттәрҙең күбеһенән 30 календарь көн эсендә баш тартырға һәм, уларҙы был ваҡыт эсендә ҡулланмаған булһағыҙ, аҡсаны тулыһынса ҡайтарырға мөмкин.
❸ Автомобилде ташлама менән һатыуҙы, һеҙ уны тик кредитҡа алғанда йәки түләүле хеҙмәттәргә ризалашҡанда ғына тәҡдим итергә мөмкин. Шул уҡ ваҡытта һеҙ һуңынан был хеҙмәттәрҙән баш тартһағыҙ йәки кредитты ваҡытынан алда түләһәгеҙ, һатыусы ташлама суммаһын кире ҡайтарыуҙы талап итергә хаҡлы.
❹ Ҡайһы бер осраҡтарҙа ташлама кирегә талап ителмәй, әммә һеҙгә өҫтәмә хеҙмәттәр хаҡы ла ҡайтарылмай (бындай осраҡ килешеүҙә аныҡ яҙылырға тейеш).
❺Кредит менән бер үк ваҡытта КАСКО рәсмиләштерһәгеҙ, банк тәҡдим иткән страховкалаусы хеҙмәттәре менән ризалашыу мотлаҡ түгел. Һеҙ уны үҙегеҙ һайлай алаһығыҙ. Заемсылар өсөн мотлаҡ страховка кәрәкмәй (ипотека сәбәпле залогты страховкалауҙан башҡа).
Әгәр һеҙгә өҫтәмә хеҙмәттәрҙән баш тартыуығыҙ сәбәпле кредит бирмәйҙәр йәки баш тартҡан сервистар өсөн аҡсағыҙҙы ҡайтармайҙар икән – ярҙам һорап Рәсәй банкына (vk.cc/cItj43), “Роспотребнадзор”ға (vk.cc/8YtljH) йәки финанс вәкиленә (vk.cc/9wDh1D) мөрәжәғәт итегеҙ.
Кредит алғанда страховкалау тураһында тулыраҡ мәғлүмәт – Рәсәй банкының "Финанс мәҙәниәте" проекты материалында: vk.cc/az81On