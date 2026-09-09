+15 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 06:35

Аллам һаҡлаһын! 6 балалы ғаиләнең йорто янған!

Ярай янғын иҫкәрткестәре булған, ғаилә тышҡа сығып өлгөргән.  

Аллам һаҡлаһын! 6 балалы ғаиләнең йорто янған!Аллам һаҡлаһын! 6 балалы ғаиләнең йорто янған!
Аллам һаҡлаһын! 6 балалы ғаиләнең йорто янған!

Дүшәмбегә ҡараған төндә Нуриман районының Иҫке Күл ауылындағы шәхси йортта янғын сыҡҡан, тип хәбәр итә БР буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы (МЧС).

Ут сыҡҡан мәлдә алты балаһы булған ғаилә ҡаты йоҡлаған була. Янғын иҫкәрткестең (извещатель) эшләп китеүе арҡаһында хәүефтән ҡотолоп ҡалыу мөмкинлеге була. Тревога сигналын ишетеү менән ата-әсә балаларын тиҙ арала кейендереп, урамға алып сыҡҡан.

Министрлыҡтың янғын һүндереүселәре килеп еткәндә, ут йорттоң ҡыйығын һәм верандаһына тоҡанып өлгөрә. Бәхеткә күрә,  кешеләрҙән бер кем дә зыян күрмәй. Әлеге ваҡытта ғаилә туғандарында урынлашҡан. Янғындың сәбәбе асыҡлана.

РФ Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының БР буйынса идаралығы һәр кемгә йортта янғын иҫкәрткесе урынлаштырыу кәрәклеген иҫкә төшөрә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика