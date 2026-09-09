Аллам һаҡлаһын! 6 балалы ғаиләнең йорто янған!

Дүшәмбегә ҡараған төндә Нуриман районының Иҫке Күл ауылындағы шәхси йортта янғын сыҡҡан, тип хәбәр итә БР буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы (МЧС).
Ут сыҡҡан мәлдә алты балаһы булған ғаилә ҡаты йоҡлаған була. Янғын иҫкәрткестең (извещатель) эшләп китеүе арҡаһында хәүефтән ҡотолоп ҡалыу мөмкинлеге була. Тревога сигналын ишетеү менән ата-әсә балаларын тиҙ арала кейендереп, урамға алып сыҡҡан.
Министрлыҡтың янғын һүндереүселәре килеп еткәндә, ут йорттоң ҡыйығын һәм верандаһына тоҡанып өлгөрә. Бәхеткә күрә, кешеләрҙән бер кем дә зыян күрмәй. Әлеге ваҡытта ғаилә туғандарында урынлашҡан. Янғындың сәбәбе асыҡлана.
РФ Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының БР буйынса идаралығы һәр кемгә йортта янғын иҫкәрткесе урынлаштырыу кәрәклеген иҫкә төшөрә.