+15 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 16:00

Яугирҙарға ризыҡҡа яҙһын!

Изге теләктәр теләп, сәк-сәк әҙерләнек.

Яугирҙарға ризыҡҡа яҙһын!Яугирҙарға ризыҡҡа яҙһын!
Яугирҙарға ризыҡҡа яҙһын!

 

Беҙҙең журналист ҡыҙҙар һәр нәмәгә маһир , өлгөр ул. Берәй сараға барып,тиҙ генә мәҡәләһен дә яҙып ҡуйһалар, эш араһында өмә ойоштороп, яугирҙарға туҡмас та киҫәләр, сәк - сәк тә бешерәләр. Журналистарҙың халыҡ - ара теләктәшлек көнө уңайынан махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан егеттәр өсөн радио, телевидение, гәзит - журналдарҙа эшләгән һөнәрҙәштәребеҙ менән сәк - сәк әҙерләнек. «Беҙҙең һүҙебеҙ – ҡорал, ә бөгөн үҙ ҡулдарыбыҙ менән яугирҙарыбыҙға ҡамыр ризығы әҙерләп, өй йылыһын еткерергә теләнек», – ти хәбәрселәр.

Өй йылыһын хәтерләткән был татлы ризыҡты һәр һалдат көтөп ала.

Изге ниәт менән беҙ әҙерләгән күстәнәстәр ауыр һуғыш яланында йөрөгән Ватан һаҡсыларына көс бирһен, иҫән-имен тыуған яҡтарығыҙға ҡайтырға яҙһын!

Яугирҙарға ризыҡҡа яҙһын!
Яугирҙарға ризыҡҡа яҙһын!
Яугирҙарға ризыҡҡа яҙһын!
Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика