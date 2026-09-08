Яугирҙарға ризыҡҡа яҙһын!

Беҙҙең журналист ҡыҙҙар һәр нәмәгә маһир , өлгөр ул. Берәй сараға барып,тиҙ генә мәҡәләһен дә яҙып ҡуйһалар, эш араһында өмә ойоштороп, яугирҙарға туҡмас та киҫәләр, сәк - сәк тә бешерәләр. Журналистарҙың халыҡ - ара теләктәшлек көнө уңайынан махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан егеттәр өсөн радио, телевидение, гәзит - журналдарҙа эшләгән һөнәрҙәштәребеҙ менән сәк - сәк әҙерләнек. «Беҙҙең һүҙебеҙ – ҡорал, ә бөгөн үҙ ҡулдарыбыҙ менән яугирҙарыбыҙға ҡамыр ризығы әҙерләп, өй йылыһын еткерергә теләнек», – ти хәбәрселәр.
Өй йылыһын хәтерләткән был татлы ризыҡты һәр һалдат көтөп ала.
Изге ниәт менән беҙ әҙерләгән күстәнәстәр ауыр һуғыш яланында йөрөгән Ватан һаҡсыларына көс бирһен, иҫән-имен тыуған яҡтарығыҙға ҡайтырға яҙһын!