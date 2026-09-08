Уй, аллам һаҡлаһын! Уттан ҡалмай шул!

Республика урмандарында янғын һүндереү эштәре дауам итә: 13 урман хужалығына барыу сикләнә
Башҡортостандың Әбйәлил, Йылайыр, Хәйбулла, Ейәнсура һәм Учалы райондары территорияһында алты урман янғынын һүндереү эше дауам итә. Был эшкә яҡынса 350 кеше һәм 70 берәмек махсус техника йәлеп ителгән. Йәһәт үҫешкән ҡурҡыныс урындарға өҫтәмә көс һәм саралар йүнәлтелә.
Әлеге ваҡытта биш янғын локализацияланған: Хәйбулла, Ейәнсура, Йылайыр хужалыҡтарында — берәр, ә Учалы урман хужалығында ике осраҡ теркәлгән.
Әбйәлил урман хужалығындағы янғынды ауыҙлыҡлау әле лә дауам итә — бында эште урындың бейек таулы булыуы ныҡ ҡатмарлаштыра. Хәлде Урман хужалығы министрлығы даими контролдә тота.
Шуны дауам итеп, 8–28 сентябрь көндәрендә республиканың 13 урман хужалығы территорияһында граждандарҙың урманға барыуы, шулай уҡ транспорт менән инеүе сикләнә. Тейешле тыйыуҙар түбәндәге хужалыҡтарға ҡағыла:
Сикләү ваҡытында ҡағиҙә боҙоусылар административ һәм енәйәти яуаплылыҡҡа тарттырыласаҡ.