+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 11:45

Уй, аллам һаҡлаһын! Уттан ҡалмай шул!

Әбйәлил районында Ҡушый ауылы янында ҡоро үлән яна,  ут тиҙ тарала.

Уй, аллам һаҡлаһын! Уттан ҡалмай шул!Уй, аллам һаҡлаһын! Уттан ҡалмай шул!
Уй, аллам һаҡлаһын! Уттан ҡалмай шул!

Республика урмандарында янғын һүндереү эштәре дауам итә: 13 урман хужалығына барыу сикләнә

Башҡортостандың Әбйәлил, Йылайыр, Хәйбулла, Ейәнсура һәм Учалы райондары территорияһында алты урман янғынын һүндереү эше дауам итә. Был эшкә яҡынса 350 кеше һәм 70 берәмек махсус техника йәлеп ителгән. Йәһәт үҫешкән ҡурҡыныс урындарға өҫтәмә көс һәм саралар йүнәлтелә.

Әлеге ваҡытта биш янғын локализацияланған: Хәйбулла, Ейәнсура, Йылайыр хужалыҡтарында — берәр, ә Учалы урман хужалығында ике осраҡ теркәлгән.

Әбйәлил урман хужалығындағы янғынды ауыҙлыҡлау әле лә дауам итә — бында эште урындың бейек таулы булыуы ныҡ ҡатмарлаштыра. Хәлде Урман хужалығы министрлығы даими контролдә тота.

Шуны дауам итеп, 8–28 сентябрь көндәрендә республиканың 13 урман хужалығы территорияһында граждандарҙың урманға барыуы, шулай уҡ транспорт менән инеүе сикләнә. Тейешле тыйыуҙар түбәндәге хужалыҡтарға ҡағыла:

  • Әбйәлил
  • Әүжән
  • Баймаҡ
  • Белорет
  • Бөрйән
  • Йылайыр
  • Ейәнсура
  • Инйәр
  • Кананиколь
  • Күгәрсен
  • Тирлән
  • Учалы
  • Хәйбулла

Сикләү ваҡытында ҡағиҙә боҙоусылар административ һәм енәйәти яуаплылыҡҡа тарттырыласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика