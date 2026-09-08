+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 12:52

Спектаклдең яҙмышы хәл ителә

Мостай Кәримдең "Ай тотолған төндә" трагедияһы менән ниҙәр булыр? Уны иртәгә махсус комиссия тикшерә тиҙәр...  

Спектаклдең яҙмышы хәл ителәСпектаклдең яҙмышы хәл ителә
Спектаклдең яҙмышы хәл ителә

"Алтын битлек” премияһы йәнә Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры спектакленә иғтибар итте

Рәсәй театр сәнғәтенең иң абруйлы премияһының 2025 - 2026 йылғы миҙгеле исемлегендә “Ай тотолған төндә” (М.Кәрим, режиссер А.Абушахманов) спектакле урын алды. Беҙҙең спектакль "Алтын битлек"тең 33-сө миҙгелендә һынау тотоуы ла ихтимал. Сәхнә әҫәренең артабанғы турға үтеүен киң танылыу яулаған театр белгестәре, режиссерҙар һәм тәнҡитселәр хәл итәсәк.
9 сентябрҙә спектаклде ябай тамашасылар менән бер рәттән биш театр белгесе – Премия эксперттары ҡараясаҡ. Улар:
- И.А.Гончаров исемендәге Ульяновск драма театры баш режиссеры, Вс.Мейерхольд биомеханикаһы уҡытыусыһы, Рәсәй һәм сит ил театр премиялары лауреаты Искәндәр Рәүф улы Сакаев (Санкт-Петербург);
- П.И.Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваторияһының заман музыкаһы кафедраһы профессоры, сәнғәт фәндәре докторы, “Театрал” һәм “Культура” баҫмалары күҙәтеүсеһе Светлана Витальевна Наборщикова (Мәскәү);
- “ДрамТеатр” Бөтә Рәсәй театр журналы баш мөхәррире, “Рәсәй патриоттары” һәм А.К.Толстой исемендәге премиялар лауреаты, Рәсәй Театр эшмәкәрҙәре, журналистары союздары ағзаһы Юрий Алексеевич Бутунин (Мәскәү);
- театр тәнҡитсеһе, режиссер, драматург, журналист, “Балтийские сезоны” альманахы баш мөхәррире, нәшриәт директоры Елена Сергеевна Алексеева (Санкт-Петербург).
- театр белгесе, театр тәнҡитсеһе, Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, Өфө “НУР” татар дәүләт театрының реклама-мәғлүмәт бүлеге менеджеры Динә Ғатуй ҡыҙы Дәүләтшина (Өфө).

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: премьера үткән ижад миҙгелендә, 2025 йылдың 16 октябрендә сәхнәгә сыҡҡайны.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика