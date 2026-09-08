Спектаклдең яҙмышы хәл ителә

"Алтын битлек” премияһы йәнә Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры спектакленә иғтибар итте
Рәсәй театр сәнғәтенең иң абруйлы премияһының 2025 - 2026 йылғы миҙгеле исемлегендә “Ай тотолған төндә” (М.Кәрим, режиссер А.Абушахманов) спектакле урын алды. Беҙҙең спектакль "Алтын битлек"тең 33-сө миҙгелендә һынау тотоуы ла ихтимал. Сәхнә әҫәренең артабанғы турға үтеүен киң танылыу яулаған театр белгестәре, режиссерҙар һәм тәнҡитселәр хәл итәсәк.
9 сентябрҙә спектаклде ябай тамашасылар менән бер рәттән биш театр белгесе – Премия эксперттары ҡараясаҡ. Улар:
- И.А.Гончаров исемендәге Ульяновск драма театры баш режиссеры, Вс.Мейерхольд биомеханикаһы уҡытыусыһы, Рәсәй һәм сит ил театр премиялары лауреаты Искәндәр Рәүф улы Сакаев (Санкт-Петербург);
- П.И.Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваторияһының заман музыкаһы кафедраһы профессоры, сәнғәт фәндәре докторы, “Театрал” һәм “Культура” баҫмалары күҙәтеүсеһе Светлана Витальевна Наборщикова (Мәскәү);
- “ДрамТеатр” Бөтә Рәсәй театр журналы баш мөхәррире, “Рәсәй патриоттары” һәм А.К.Толстой исемендәге премиялар лауреаты, Рәсәй Театр эшмәкәрҙәре, журналистары союздары ағзаһы Юрий Алексеевич Бутунин (Мәскәү);
- театр тәнҡитсеһе, режиссер, драматург, журналист, “Балтийские сезоны” альманахы баш мөхәррире, нәшриәт директоры Елена Сергеевна Алексеева (Санкт-Петербург).
- театр белгесе, театр тәнҡитсеһе, Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, Өфө “НУР” татар дәүләт театрының реклама-мәғлүмәт бүлеге менеджеры Динә Ғатуй ҡыҙы Дәүләтшина (Өфө).
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: премьера үткән ижад миҙгелендә, 2025 йылдың 16 октябрендә сәхнәгә сыҡҡайны.