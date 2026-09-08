+25 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 04:55

Шок!Башҡортостанда бер ҡатынды ток һуғып үлтергән

Ғәҙәттән тыш хәл кисә кис Янауыл районында теркәлгән.

Шок!Башҡортостанда бер ҡатынды ток һуғып үлтергәнШок!Башҡортостанда бер ҡатынды ток һуғып үлтергән
Шок!Башҡортостанда бер ҡатынды ток һуғып үлтергән

 Ҡарман ауылының Степной урамында 1973 йылғы ҡатын-ҡыҙҙы электр тогы һуҡҡан. Һөҙөмтәлә ул үлгән.

Асыҡланыуынса, урындағы йәшәүселәр электр автоматын үҙҙәре һүндереп өлгөргән.

Ҡот осҡос ваҡиғаның аныҡ сәбәбе билдәләнә, тикшереү бара.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика