Сентябрь ҡоро һәм йылы булыуы менән ҡыуандыра

«Фобос» үҙәге метеорологтары хәбәр итеүенсә, сентябрь айы артабан да көҙгөгә оҡшамаған буласаҡ. Беренсенән, ай аҙағына тиклем ямғырҙар булмай тиерлек, болотло һәм ара-тирә ҡояшлы һауа торошо көтөлә. Икенсенән, һауа торошо сағыштырмаса йылы ҡаласаҡ, ҡапыл аномаль һыуытыуҙар булмаҫҡа тейеш.
Айҙың икенсе декадаһы аҙағына тиклем көндөҙ +18, +20 градус буласаҡ. Төнөн +12, +14 градус. Айҙың өсөнсө декадаһында температура барыбер түбәнәйәсәк. Әммә, сағыштырмаса йылы буласаҡ. Көндөҙ +12, +18 градус, төнөн +1 градустан +5 градусҡа тиклем. Яуым-төшөмдәр һаман да көтөлмәй.