+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 03:45

Сентябрь ҡоро һәм йылы булыуы менән ҡыуандыра

Башҡортостанда һауа торошо оҙайлы, аномаль һәм ысын йәйге йылылыҡ менән ҡыуандыра. Сентябрҙең тәүге аҙналары тамамланып бара, ә урамда +30 градус. Республика халҡын алда ниндәй һауа торошо көтә тигән һорауға синоптиктар яуап бирҙе.

Сентябрь ҡоро һәм йылы булыуы менән ҡыуандыраСентябрь ҡоро һәм йылы булыуы менән ҡыуандыра
Сентябрь ҡоро һәм йылы булыуы менән ҡыуандыра

«Фобос» үҙәге метеорологтары хәбәр итеүенсә, сентябрь айы артабан да көҙгөгә оҡшамаған буласаҡ. Беренсенән, ай аҙағына тиклем ямғырҙар булмай тиерлек, болотло һәм ара-тирә ҡояшлы һауа торошо көтөлә. Икенсенән, һауа торошо сағыштырмаса йылы ҡаласаҡ, ҡапыл аномаль һыуытыуҙар булмаҫҡа тейеш.

Айҙың икенсе декадаһы аҙағына тиклем көндөҙ +18, +20 градус буласаҡ. Төнөн +12, +14 градус. Айҙың өсөнсө декадаһында температура барыбер түбәнәйәсәк. Әммә, сағыштырмаса йылы буласаҡ. Көндөҙ +12, +18 градус, төнөн +1 градустан +5 градусҡа тиклем. Яуым-төшөмдәр һаман да көтөлмәй.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика