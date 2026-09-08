Музейҙар дуҫлығы ла була

Ырымбур губернатор музейында Башҡортостан Республикаһының Сибай ҡалаһының тарих һәм тыуған яҡты өйрәнеү музейы фондынан «Мираҫ» күргәҙмәһе асылды. Экспозиция Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеге йылына һәм Көньяҡ Уралдың төп халыҡтарының береһе булған башҡорт мәҙәниәтенә арналған. Унда 110 - дан ашыу экспонат - башҡорт халҡының этнографияһы, көнкүреше һәм биҙәү-ҡулланма сәнғәте әйберҙәре ҡуйылған.
Күргәҙмәне асыу тантанаһында Ырымбур ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Марат Сарбаев етәкселегендәге «Яйыҡ» фольклор ансамбле һәм Ырымбур өлкәһе мәҙәниәтен Үҫтереү төбәк үҙәге методисы Гөлнар Яҡшыбаева йыр-бейеү менән сығыш яһаны. Өлкәнең мәҙәниәт министрлығы вәкиле Виталий Юрьевич Зимаков ҡунаҡтарға сәләмләү һүҙе менән мөрәжәғәт итте. Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Сергей Озерцов исеменән Мәҙәниәт идаралығы начальнигы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Гөлиә Нәҙерғолова рәхмәт һүҙҙәре менән телмәр тотто.
Күргәҙмә Башҡортостандың Урал аръяғының индустриаль йөрәге - Сибай ҡалаһы менән таныштыра. Төбәктең тәбиғәт байлыҡтарына: файҙалы ҡаҙылмаларға һәм билдәле Урал йәшмә бүлкәтенә айырыуса иғтибар бүленә. Витриналарҙа тәбиғәт өлгөләренең төрлөлөгө һәм матурлығы менән таң ҡалдырған йәшмә спилаларын күрергә мөмкин. Уларҙы сибай таш ҡырҡыу оҫталарының эштәре нәфис ҡумталар һәм төрлө техникала эшләнгән ҡатмарлы паннолар тулыландыра. «Быуаттар мираҫы» бүлеге тарихи ҡиммәткә эйә булған һирәк боронғо әйберҙәргә, шулай уҡ башҡорт милли кейемендәге декорға һәм ҡатын-ҡыҙ биҙәүестәренә арналған. Улар араһында: ат йөнөнән нигеҙләнгән күсмә халыҡтарҙың туҡыу станогы, ағас тирмән, ҡатын-ҡыҙҙар ҡул эштәре ҡоралдары (прялка, чесалка, гребни), төрлө ағас һәм баҡыр һауыт-һаба, келәм туҡыу изделиелары.
Күргәҙмә 4 октябргә тиклем эшләйәсәк.