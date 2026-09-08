+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 04:00

Хаталарға үкенестәр

 Хаталарға үкенестәр Йөрәктәрҙе өтә бит ул… Был донъяла бөтәһе лә Үтә бит ул, үтә бит ул…

Хаталарға үкенестәрХаталарға үкенестәр
Хаталарға үкенестәр

Шатлыҡтарҙан шашҡан саҡтар
Йылдар үткәс, иҫтә бит ул…
Нисек кенә шатланһаң да,
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Һағыштар ҙа, ҡайғылар ҙа
Ҡайтмаҫ өсөн китә бит ул..
Сабыр итеп үткәр генә!
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Мөхәббәттең ярһыуҙары
Ғүмер буйы иҫтә бит ул…
Янып-көйөп яратһаң да
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Нисек кенә йәшәһәң дә,
Ахырҙары етә бит ул…
Матур итеп йәшәп үткәр –
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Бөтәһе лә үтә бит ул...
 Фирүзә Абдуллина

 

Хаталарға үкенестәр
Йөрәктәрҙе өтә бит ул…
Был донъяла бөтәһе лә
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Шатлыҡтарҙан шашҡан саҡтар
Йылдар үткәс, иҫтә бит ул…
Нисек кенә шатланһаң да,
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Һағыштар ҙа, ҡайғылар ҙа
Ҡайтмаҫ өсөн китә бит ул..
Сабыр итеп үткәр генә!
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Мөхәббәттең ярһыуҙары
Ғүмер буйы иҫтә бит ул…
Янып-көйөп яратһаң да
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Нисек кенә йәшәһәң дә,
Ахырҙары етә бит ул…
Матур итеп йәшәп үткәр –
Үтә бит ул, үтә бит ул…

 

Бөтәһе лә үтә бит ул...

 

Фирүзә Абдуллина

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика