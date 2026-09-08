Бөгөн - Бородино алышы көнө

Бородино яланында Рәсәйҙең яҙмышы хәл ителә. Рус армияһы тәжрибәһе һәм көсө менән өҫтөнөрәк булған Наполеон ғәскәрҙәрен ҡаршы ала һәм бөтә донъяға рус һалдатының ҡаҡшамаҫ сығышлылығын, ныҡлығын күрһәтә.
Ватанды һаҡлаусылар араһында Башҡортостан яугирҙары ла була.
Рус армияһы составында легендар атаман Матвей Платов корпусы составына ингән 1-се Башҡорт полкы һуғыша. Башҡорт һыбайлылары һуғыштың тәүге көндәренән үк ауыр яу юлын үтә, Бородино алышы алдынан да, уның барышында ла рус ғәскәрҙәре составында була.
Улар менән бер рәттән беҙҙең яҡташтарыбыҙ ҙа рус армияһының башҡа частары составында һуғыша. Улар араһында Өфө пехота полкы айырым урын биләй. Бородино алышының хәл иткес мәлендә, француздар Раевский батареяһын баҫып алғас, полк подразделениелары рус ғәскәрҙәренең контрһөжүмендә ҡатнаша һәм яу яланындағы мөһим позицияларҙың береһен кире ҡайтарып алырға ярҙам итә.
1812 йылғы Ватан һуғышында Башҡортостан халыҡтарының ҡатнашыуы Бородино менән генә сикләнмәй. Башҡорт полктары Рәсәйҙе азат итеү барышында һәм рус армияһының сит ил походтарында ла үҙҙәренең яу юлын дауам итә. Улар меңәрләгән саҡрым юлды һуғышып үтә һәм Европаның үҙәгенә тиклем барып етә.
Европалылар өсөн ғәҙәти булмаған ҡоралдары, тәү сиратта йәйәләре һәм уҡтары өсөн, башҡорт һыбайлыларын «төньяҡ амурҙары» тип атайҙар. Әммә был романтик ҡушамат артында ҡорал тотоп үҙ Ватанын яҡлаған ысын яугирҙар тора.
Бородино батырлыҡтың, ҡаҡшамаҫ ныҡлыҡтың һәм үҙ Ватаны өсөн аҙағына тиклем көрәшергә әҙер булыуҙың символына әүерелде.
Фото, сығанаҡ: Башкирский батальон, вк