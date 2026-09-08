+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 13:53

Ҡазандан - еңеү менән!

Оҫта ҡуллы, милләт йәнле гүзәл заттарыбыҙҙы ҡотлайбыҙ!  

Ҡазандан - еңеү менән!Ҡазандан - еңеү менән!
Ҡазандан - еңеү менән!

4 - 6 сентябрҙә Ҡазанда тәүге тапҡыр “Рәсәй халыҡтарының традицион кейеме” Бөтә Рәсәй фестивале үтте. Унда илдең 20 төбәгенән, шул иҫәптән, Донецк Халыҡ Республикаһынан, Белгород өлкәһенән һәм башҡа төбәктәрҙән йыйылған 400-ҙән ашыу оҫталар, дизайнерҙар һәм ижади коллективтар ҡатнашты.

Был конкурс-фестивалдә Башҡортостан данын 14 оҫтанан торған делегация яҡланы. Һәм һынатманылар!!!

Сәғиҙә Йәнбирҙина – "Костюм аксессуарҙары" номинацияһында Гран-при, Айгөл  Сәйфуллина 1-се, Зөлфиә Краснова 3-сө урын;

Әлфинә Ғәбиҙуллина – "Этнографик костюм" номинацияһында 1-се, Ләйсән Мөхәмәтйәрова һәм Фәнүзә Аллағолова 3-сө урын!

Рәхмәт һеҙгә, уңғанбикәләр!

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика