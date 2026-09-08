Ҡазандан - еңеү менән!

4 - 6 сентябрҙә Ҡазанда тәүге тапҡыр “Рәсәй халыҡтарының традицион кейеме” Бөтә Рәсәй фестивале үтте. Унда илдең 20 төбәгенән, шул иҫәптән, Донецк Халыҡ Республикаһынан, Белгород өлкәһенән һәм башҡа төбәктәрҙән йыйылған 400-ҙән ашыу оҫталар, дизайнерҙар һәм ижади коллективтар ҡатнашты.
Был конкурс-фестивалдә Башҡортостан данын 14 оҫтанан торған делегация яҡланы. Һәм һынатманылар!!!
Сәғиҙә Йәнбирҙина – "Костюм аксессуарҙары" номинацияһында Гран-при, Айгөл Сәйфуллина 1-се, Зөлфиә Краснова 3-сө урын;
Әлфинә Ғәбиҙуллина – "Этнографик костюм" номинацияһында 1-се, Ләйсән Мөхәмәтйәрова һәм Фәнүзә Аллағолова 3-сө урын!
Рәхмәт һеҙгә, уңғанбикәләр!