Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙына «һөжүм» иткәндәрме?

5 сентябрҙә ул атаһы менән бергә туй тантанаһында ҡатнашыу өсөн Татарстанға килгән.
— Беҙ сюрприз яһаныҡ һәм туйҙа тәүге тапҡыр дуэт менән тере тауышҡа сығыш яһаныҡ, — тип яҙған Айгизә яҙылыусыларына.
Йырсының һүҙҙәренсә, сығыштан һуң улар ныҡ асыҡҡан. Һөҙөмтәлә, билдәләп үтеүенсә, улар... татлы ризыҡтар алдында түҙеп тора алмаған.
— Тиҙерәк сәй өҫтәленә яҡынланыҡ. Тәүҙә улар беҙгә «һөжүм итте», ә унан һуң беҙ бауырһаҡҡа «һөжүм иттек», — тип шаярта ул. — Беҙ уларҙы яратабыҙ!
Йырсының социаль селтәренә яҙылыусылар был хәбәргә тиҙ арала яуап ҡайтарған.
—Татлы тамаҡтар! — тип билдәләгән фанаттары.
Быға тиклем Айгизә күңеле һәр ваҡыт яҡындарына тартылыуын, уның өсөн ғаиләнән дә мөһимерәк бер нәмә лә булмауын әйткәйне.
— Мин үҙгәрештәргә ҡарата тотороҡлораҡ була башланым һәм һәр нәмәнең ыңғай яҡтарын табырға тырышам. Был эштә миңә яҡындарым ярҙам итә, ә мин уларға булышам, — тип һөйләгән ине йырсы.