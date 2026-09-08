+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 11:00

Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙына «һөжүм» иткәндәрме?

Башҡортостандың һәм Татарстандың билдәле халыҡ артисы Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы Айгизә Ғәлимова ошо хаҡта һөйләне.

Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙына «һөжүм» иткәндәрме?Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙына «һөжүм» иткәндәрме?
Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙына «һөжүм» иткәндәрме?

 5 сентябрҙә ул атаһы менән бергә туй тантанаһында ҡатнашыу өсөн Татарстанға килгән.

— Беҙ сюрприз яһаныҡ һәм туйҙа тәүге тапҡыр дуэт менән тере тауышҡа сығыш яһаныҡ, — тип яҙған Айгизә яҙылыусыларына.

Йырсының һүҙҙәренсә, сығыштан һуң улар ныҡ асыҡҡан. Һөҙөмтәлә, билдәләп үтеүенсә, улар... татлы ризыҡтар алдында түҙеп тора алмаған.

— Тиҙерәк сәй өҫтәленә яҡынланыҡ. Тәүҙә улар беҙгә «һөжүм итте», ә унан һуң беҙ бауырһаҡҡа «һөжүм иттек», — тип шаярта ул. — Беҙ уларҙы яратабыҙ!

Йырсының социаль селтәренә яҙылыусылар был хәбәргә тиҙ арала яуап ҡайтарған.

—Татлы тамаҡтар! — тип билдәләгән фанаттары.

Быға тиклем Айгизә күңеле һәр ваҡыт яҡындарына тартылыуын, уның өсөн ғаиләнән дә мөһимерәк бер нәмә лә булмауын әйткәйне.

— Мин үҙгәрештәргә ҡарата тотороҡлораҡ була башланым һәм һәр нәмәнең ыңғай яҡтарын табырға тырышам. Был эштә миңә яҡындарым ярҙам итә, ә мин уларға булышам, — тип һөйләгән ине йырсы.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика