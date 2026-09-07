Яугирҙарға мөмкинлектәр

Башҡортостанда 148 учреждение махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға 35 төр спорт буйынса бушлай шөғөлләнеү мөмкинлеген бирә — уларға 956 кеше йөрөй, шуларҙың 248-е — инвалидлығы булғандар.
2026 йылдың һигеҙ айында барлығы 1120-гә яҡын спорт сараһы үткәрелгән, уларҙа 2300-ҙән ашыу яугир ҡатнашҡан — былтырғы ошо уҡ осор менән сағыштырғанда 400-гә күберәк.
Инвалидлығы булған 63 ветеран 13 дисциплина буйынса республика йыйылма командаларына ингән һәм 17 бөтә Рәсәй һәм төбәк-ара ярыштарҙа 32 миҙал яулаған. Башҡортостан физик культура институты ауыр йәрәхәт алған яугирҙәр өсөн адаптив спорт буйынса «Батырлыҡ» («Мужество») проектын тормошҡа ашыра.
Киләсәктә дисциплиналар исемлеген киңәйтеү, ветерандарға спорт өлкәһендә һөнәри йүнәлеш алырға ярҙам итеү планлаштырыла.
Радий Хәбиров муниципалитет башлыҡтарына бөтә райондарҙа ла шөғөлләнеү өсөн ваҡыт һәм урындар билдәләргә, ә хөкүмәткә — спорт залдарының расписаниеһы һәм буш урындар тураһында мәғлүмәт булған һанлы платформа булдырырға ҡушты. Уның һүҙҙәренсә, спорт — МХО ветераны өсөн оло әһәмиәткә эйә, «ҡайһы саҡта тормоштоң артабанғы йүнәлешен билдәләү сараһы».
Тулыраҡ мәғлүмәт сайтта: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-148-uchrezhdeniy-provodyat-zanyatiya-sportom-dlya-uchastnikov-svo-na-bezvozmezdnoy-osnove-91944/
Фото: https://glavarb.ru