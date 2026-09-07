+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 11:51

Яугирҙарға мөмкинлектәр

Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға 56 төбәк ярҙам сараһы ғәмәлдә. Уларҙың бер өлөшө демобилизацияланған яугирҙарҙы физик культура һәм спорт менән даими шөғөлләнеүгә йәлеп итеүгә йүнәлтелгән. Был хаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың аҙналыҡ оператив кәңәшмәһендә республиканың спорт министры Руслан Хәбибов хәбәр итте.

Яугирҙарға мөмкинлектәрЯугирҙарға мөмкинлектәр
Яугирҙарға мөмкинлектәр

Башҡортостанда 148 учреждение махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға 35 төр спорт буйынса бушлай шөғөлләнеү мөмкинлеген бирә — уларға 956 кеше йөрөй, шуларҙың 248-е — инвалидлығы булғандар.

2026 йылдың һигеҙ айында барлығы 1120-гә яҡын спорт сараһы үткәрелгән, уларҙа 2300-ҙән ашыу яугир ҡатнашҡан — былтырғы ошо уҡ осор менән сағыштырғанда 400-гә күберәк.

Инвалидлығы булған 63 ветеран 13 дисциплина буйынса республика йыйылма командаларына ингән һәм 17 бөтә Рәсәй һәм төбәк-ара ярыштарҙа 32 миҙал яулаған. Башҡортостан физик культура институты ауыр йәрәхәт алған яугирҙәр өсөн адаптив спорт буйынса «Батырлыҡ» («Мужество») проектын тормошҡа ашыра.

Киләсәктә дисциплиналар исемлеген киңәйтеү, ветерандарға спорт өлкәһендә һөнәри йүнәлеш алырға ярҙам итеү планлаштырыла.

Радий Хәбиров муниципалитет башлыҡтарына бөтә райондарҙа ла шөғөлләнеү өсөн ваҡыт һәм урындар билдәләргә, ә хөкүмәткә — спорт залдарының расписаниеһы һәм буш урындар тураһында мәғлүмәт булған һанлы платформа булдырырға ҡушты. Уның һүҙҙәренсә, спорт — МХО ветераны өсөн оло әһәмиәткә эйә, «ҡайһы саҡта тормоштоң артабанғы йүнәлешен билдәләү сараһы».

Тулыраҡ мәғлүмәт сайтта: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-148-uchrezhdeniy-provodyat-zanyatiya-sportom-dlya-uchastnikov-svo-na-bezvozmezdnoy-osnove-91944/

Фото: https://glavarb.ru

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика