Бөгөнгө оператив кәңәшмәлә БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе Кирилл Первов хәбәр итеүенсә, республикала юғары янғын хәүефе һаҡлана.
Был аҙнала юғары янғын хәүефе һаҡлана: 12 муниципалитетта муниципаль кимәлдәге янғынға ҡаршы махсус режим индерелгән (4-5 хәүефлелек класы). Башгидромет фаразы буйынса, көндөҙ температура +30 °C, елдең тиҙлеге секундына 17 метрға етәсәк. Республика халҡын һәм ҡунаҡтарын янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен теүәл үтәргә саҡыралар.
Фото: https://web.max.ru/-69150429031004