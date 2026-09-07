+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 09:02

Янғын хәүефе

Башҡортостанда көндәрҙең эҫе булыуы һәм ел арҡаһында янғын хәүефһеҙлеге саралары көсәйтелә.

Янғын хәүефеЯнғын хәүефе
Янғын хәүефе

Бөгөнгө оператив кәңәшмәлә БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе Кирилл Первов хәбәр итеүенсә, республикала юғары янғын хәүефе һаҡлана.

Был аҙнала юғары янғын хәүефе һаҡлана: 12 муниципалитетта муниципаль кимәлдәге янғынға ҡаршы махсус режим индерелгән (4-5 хәүефлелек класы). Башгидромет фаразы буйынса, көндөҙ температура +30 °C, елдең тиҙлеге секундына 17 метрға етәсәк. Республика халҡын һәм ҡунаҡтарын янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен теүәл үтәргә саҡыралар.

Фото: https://web.max.ru/-69150429031004

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика