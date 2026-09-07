+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 09:35

Тыуған көндәре сентябрҙә булған...

Нефтекама биләмәһендәге Әмзә ауылында янғында һәләк булған өс баланың да тыуған көндәре сентябрҙә булған...

Тыуған көндәре сентябрҙә булған...Тыуған көндәре сентябрҙә булған...
Тыуған көндәре сентябрҙә булған...

Бөгөн оператив кәңәшмәлә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Әмзә ауылында (Нефтекама) янғында өс баланың һәләк булыуын тикшерергә ҡушты. Балалар өйҙә яңғыҙ була, ғаилә имен булмаған, иҫәптә торған, янғын тураһында хәбәр итеүсе ҡорамал һүндерелгән...

Урында Ғәҙәттән тыш хәлдәр комитеты ултырышы үткәрелгән, зыян күреүселәргә ярҙам ойошторолған. Балаларҙы ерләүҙе ҡала хакимиәте үҙ өҫтөнә аласаҡ. Хәбиров хәүефһеҙлек системаһының ни өсөн эшләмәүен асыҡлауҙы һәм урындағы властарҙың имен булмаған ғаиләләрҙе контролдә тотоу буйынса эшен тикшереүҙе талап итте.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика