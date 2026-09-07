Тыуған көндәре сентябрҙә булған...

Бөгөн оператив кәңәшмәлә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Әмзә ауылында (Нефтекама) янғында өс баланың һәләк булыуын тикшерергә ҡушты. Балалар өйҙә яңғыҙ була, ғаилә имен булмаған, иҫәптә торған, янғын тураһында хәбәр итеүсе ҡорамал һүндерелгән...
Урында Ғәҙәттән тыш хәлдәр комитеты ултырышы үткәрелгән, зыян күреүселәргә ярҙам ойошторолған. Балаларҙы ерләүҙе ҡала хакимиәте үҙ өҫтөнә аласаҡ. Хәбиров хәүефһеҙлек системаһының ни өсөн эшләмәүен асыҡлауҙы һәм урындағы властарҙың имен булмаған ғаиләләрҙе контролдә тотоу буйынса эшен тикшереүҙе талап итте.
Фото: МЧС РБ.