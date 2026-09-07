Табиптар пассажирҙы ҡотҡарған!

Ул осоп киткәндән һуң сәғәт ярым ваҡыт үткәс, 56 йәшлек ирҙең хәле ҡапыл насарайған. Уның ҡан баҫымы ныҡ түбәнәйгән, пульсы әкренәйгән һәм ул аңын юғалта башлаған.
Бәхеткә күрә, пассажирҙар араһында Белорет үҙәк район клиник дауаханаһы табиптары — 35 йыллыҡ эш стажы булған тәжрибәле терапевт Альберт Ғарипов һәм уның улы, табип травматолог-ортопед Айгиз дә булған.
Табиптар ирҙең торошон шунда уҡ баһалап, кәрәкле ярҙам күрһәткән. Хургадаға барып төшкәнсә улар гел пациент эргәһендә булған, уның хәлен контролдә тотҡан һәм насарайыуына юл ҡуймаған.
Ергә төшкәс, пассажир, экипаж һәм башҡа сәйәхәтселәр табиптарға ярҙамдары өсөн рәхмәт белдергән.
Медиктар үҙҙәренең эшенең дауахананан сыҡҡас ҡына тамамланмауын — ярҙам теләһә ҡайһы нөктәлә һәм теләһә ҡайһы ваҡытта кәрәк булыу мөмкинлеген сираттағы тапҡыр иҫбатланы.