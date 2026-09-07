+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 09:24

Табиптар пассажирҙы ҡотҡарған!

«Өфө — Хургада» рейсы буйынса  осош яһаған самолетта ғәҙәттән тыш хәл.

Табиптар пассажирҙы ҡотҡарған!Табиптар пассажирҙы ҡотҡарған!
Табиптар пассажирҙы ҡотҡарған!

Ул осоп киткәндән һуң сәғәт ярым ваҡыт үткәс, 56 йәшлек ирҙең хәле ҡапыл насарайған. Уның ҡан баҫымы ныҡ түбәнәйгән, пульсы әкренәйгән һәм ул аңын юғалта башлаған.

Бәхеткә күрә, пассажирҙар араһында Белорет үҙәк район клиник дауаханаһы табиптары — 35 йыллыҡ эш стажы булған тәжрибәле терапевт Альберт Ғарипов һәм уның улы, табип травматолог-ортопед Айгиз дә булған.

Табиптар ирҙең торошон шунда уҡ баһалап, кәрәкле ярҙам күрһәткән. Хургадаға барып төшкәнсә улар гел пациент эргәһендә булған, уның хәлен контролдә тотҡан һәм насарайыуына юл ҡуймаған.

Ергә төшкәс, пассажир, экипаж һәм башҡа сәйәхәтселәр табиптарға ярҙамдары өсөн рәхмәт белдергән.

Медиктар үҙҙәренең эшенең дауахананан сыҡҡас ҡына тамамланмауын — ярҙам теләһә ҡайһы нөктәлә һәм теләһә ҡайһы ваҡытта кәрәк булыу мөмкинлеген сираттағы тапҡыр иҫбатланы.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика