+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 07:52

Студенттар сафына рәхим итегеҙ!

Башҡортостандың унға яҡын юғары уҡыу йортонан һәм 90 колледжынан 5000-гә яҡын беренсе курс студенты 4 сентябрҙә Өфөләге Көрәш һарайында республиканың «Беренсе курс студенты исеменә бағышлау» фестивалендә йыйылды. Был сара республика башлығы Радий Хәбиров башланғысы менән икенсе тапҡыр үткәрелде.

Студенттар сафына рәхим итегеҙ!Студенттар сафына рәхим итегеҙ!
Студенттар сафына рәхим итегеҙ!

Радий Хәбиров студенттарҙы сәләмләне, уларға уҡыуҙа уңыштар теләне, уңышһыҙлыҡтарға бирешмәҫкә һәм алға ынтылырға кәңәш итте, йәштәрҙең республиканың киләсәге икәнен иҫкәртте.

Фестивалдең концепцияһы Евразия фәнни-белем биреү үҙәгенең (НОЦ) Юғары уҡыу йорт-ара кампусының ете башняһына: перспективалар, асыштар, илһам, хәрәкәт, мөмкинлектәр, карьера һәм берҙәмлеккә арналды.

Беренсе курс студенттары өсөн 50-нән ашыу күргәҙмә һәм уйын зонаһы эшләне: йәштәр ойошмалары менән танышыу, оҫталыҡ дәрестәре, кибер-уйындар, психологтар консультацияһы, һаулыҡты тикшереү. Иң яҡшы студенттарға студент билеттары тапшырылды, шунан һуң меңдәрсә тауыш бергәләп «Беренсе курс студенты анты»н әйтте.

Кисен шоу-программа, дискотека, «Студенттар яҙы» лауреаттары, «Каникулы» кавер-төркөмө һәм ЗаГа менән Бэби Ти башҡарыуында сығыштар булды. Республика башлығы был ваҡиғаны төбәктең яңы студенттары өсөн мөһим һәм кәрәкле тип атаны: "Ул йәштәрҙе берләштерә һәм уларҙы төбәктең мөмкинлектәре менән таныштыра".

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика