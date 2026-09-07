Студенттар сафына рәхим итегеҙ!

Радий Хәбиров студенттарҙы сәләмләне, уларға уҡыуҙа уңыштар теләне, уңышһыҙлыҡтарға бирешмәҫкә һәм алға ынтылырға кәңәш итте, йәштәрҙең республиканың киләсәге икәнен иҫкәртте.
Фестивалдең концепцияһы Евразия фәнни-белем биреү үҙәгенең (НОЦ) Юғары уҡыу йорт-ара кампусының ете башняһына: перспективалар, асыштар, илһам, хәрәкәт, мөмкинлектәр, карьера һәм берҙәмлеккә арналды.
Беренсе курс студенттары өсөн 50-нән ашыу күргәҙмә һәм уйын зонаһы эшләне: йәштәр ойошмалары менән танышыу, оҫталыҡ дәрестәре, кибер-уйындар, психологтар консультацияһы, һаулыҡты тикшереү. Иң яҡшы студенттарға студент билеттары тапшырылды, шунан һуң меңдәрсә тауыш бергәләп «Беренсе курс студенты анты»н әйтте.
Кисен шоу-программа, дискотека, «Студенттар яҙы» лауреаттары, «Каникулы» кавер-төркөмө һәм ЗаГа менән Бэби Ти башҡарыуында сығыштар булды. Республика башлығы был ваҡиғаны төбәктең яңы студенттары өсөн мөһим һәм кәрәкле тип атаны: "Ул йәштәрҙе берләштерә һәм уларҙы төбәктең мөмкинлектәре менән таныштыра".
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.