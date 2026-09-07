+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 06:14

Студент ҡыҙ муттар тоҙағында

Благовар районы студенты мутлашыусылар арҡаһында 3,5 миллион һумдан ашыу аҡсаһын юғалтҡан.

Студент ҡыҙ муттар тоҙағындаСтудент ҡыҙ муттар тоҙағында
Студент ҡыҙ муттар тоҙағында

Билдәле булыуынса, енәйәтселәр ағымдағы йылдың июль башында мессенджер аша зыян күреүсе менән бәйләнешкә ингән. Башта улар «эш биреүселәр» тип таныша һәм тауарҙарҙы баһалау буйынса еңел эш хаҡы тәҡдим итә. Студент ҡыҙ вакансия менән ҡыҙыҡһынғас, Һөйләшеүгә Росфинмониторингтың ялған хеҙмәткәре ҡушыла. Ул асыҡланған хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында хәбәр итә һәм «сит ил валютаһын иҫәптә һаҡлау»өсөн енәйәт яуаплылығы менән янай. Был һылтау менән мутлашыусылар ҡыҙҙы аҡсаны «хәүефһеҙ иҫәп-хисаптарға»күсерергә күндерә. Эҙемтәләрҙән ҡурҡып, зыян күреүсе 50 мең һумлыҡ кредит юллай, шулай уҡ туғандарынан 3,5 миллион һумдан ашыу аҡса ала. Был аҡсаны ул мутлашыусыларға күсерә. Ялған хеҙмәткәрҙәр бәйләнештән юғалғас ҡына студент алданыуын аңлаған...

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика