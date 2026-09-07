Стенала сәғәт текелдәмәй,
Туҡтап ҡалған сәғәт уҡтары...
Белһәң икән фани донъяларҙа,
Йөрәгеңдең ҡасан туҡтарын...
Иренмәйсә,батарейка ҡуйһаң,
Дауам итер сәғәт үҙ эшен.
Һинең йөрәк әгәр туҡтап ҡалһа,
Ғүмер өҫтәп булмай,эй кешем.
Стенала сәғәт ваҡыт һанай,
Батарейка һулыш өргәнгә.
Был донъялар бары ожмах ҡына,
Ғүмер ҡәҙерҙәрен белгәнгә.
Беҙҙең йөрәк-сәғәт кеүек түгел,
Батарейка ҡуйып булмай шул...
Нисек кенә ауыр булмаһын,
Бәндә йәшәүҙәрҙән туймай шул...
Стенала сәғәт туҡтап ҡалған...
ФӘНИЛӘ ЙӘНДӘҮЛӘТОВА.