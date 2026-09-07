+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 07:50

СТЕНАЛА СӘҒӘТ ТУҠТАП ҠАЛҒАН

Стенала сәғәт туҡтап ҡалған, Текелдәмәй сәғәт телдәре... Был ғүмерҙең үтеп барыуҙары, Уйға һалмай икән кемдәрҙе?

СТЕНАЛА СӘҒӘТ ТУҠТАП ҠАЛҒАНСТЕНАЛА СӘҒӘТ ТУҠТАП ҠАЛҒАН
СТЕНАЛА СӘҒӘТ ТУҠТАП ҠАЛҒАН

Стенала сәғәт текелдәмәй,

Туҡтап ҡалған сәғәт уҡтары...

Белһәң икән фани донъяларҙа,

Йөрәгеңдең ҡасан туҡтарын...

 

Иренмәйсә,батарейка ҡуйһаң,

Дауам итер сәғәт үҙ эшен.

Һинең йөрәк әгәр туҡтап ҡалһа,

Ғүмер өҫтәп булмай,эй кешем.

 

Стенала сәғәт ваҡыт һанай,

Батарейка һулыш өргәнгә.

Был донъялар бары ожмах ҡына,

Ғүмер ҡәҙерҙәрен белгәнгә.

 

Беҙҙең йөрәк-сәғәт кеүек түгел,

Батарейка ҡуйып булмай шул...

Нисек кенә ауыр булмаһын,

Бәндә йәшәүҙәрҙән туймай шул...

 

Стенала сәғәт туҡтап ҡалған...

ФӘНИЛӘ ЙӘНДӘҮЛӘТОВА.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика