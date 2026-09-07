«Сәләмәтлек поездары» маршруты

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, табип консультациялары – бушлай, ҡабул итеү сират тәртибендә алып барыла. Иң мөһиме, үҙең менән паспорт һәм мотлаҡ медицина страховкаһы (ОМС) полисын алырға.
Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, 2026 йыл башынан «Сәләмәтлек поездарында» 223 МХО ҡатнашыусыһы һәм уларҙың 1 917 ғаилә ағзаһы тикшерелгән. Мобиль бригадалар бөтәһе 179 573 ҡабул итеү һәм 48 092 тикшереү үткәргән.
Был ҙур эш һаулыҡ менән бәйле проблемаларҙы иртә асыҡларға ярҙам итә.
Табиптар тәүге тапҡыр 9 462 сирҙе асыҡлаған, шул иҫәптән 3 766-һы - социаль әһәмиәтле. Ҡайһы бер пациенттарҙа хәүеф факторҙары – шәкәр, холестерин, баҫым, артыҡ ауырлыҡ табылған. Ҡаты ауырыуға шик булғандарҙы өҫтәмә тикшеренеү үтергә һәм дауаланырға йүнәлткәндәр.
Акция Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбировтың ҡушыуы буйынса «Оҙайлы һәм әүҙем тормош» милли проекты сиктәрендә үтә.