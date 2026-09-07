+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 10:43

«Сәләмәтлек поездары» маршруты

«Сәләмәт республика – сәләмәт төбәк» акцияһы тамамланыуға бара. 2026 йылдың 7-11 сентябрендә «Сәләмәтлек поездары» Хәйбулла, Салауат, Дыуан, Бөрө һәм Шаран райондарына юллана.

«Сәләмәтлек поездары» маршруты«Сәләмәтлек поездары» маршруты
«Сәләмәтлек поездары» маршруты

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, табип консультациялары – бушлай, ҡабул итеү сират тәртибендә алып барыла. Иң мөһиме, үҙең менән паспорт һәм мотлаҡ медицина страховкаһы (ОМС) полисын алырға.

Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, 2026 йыл башынан «Сәләмәтлек поездарында» 223 МХО ҡатнашыусыһы һәм уларҙың 1 917 ғаилә ағзаһы тикшерелгән. Мобиль бригадалар бөтәһе 179 573 ҡабул итеү һәм 48 092 тикшереү үткәргән.

Был ҙур эш һаулыҡ менән бәйле проблемаларҙы иртә асыҡларға ярҙам итә.

Табиптар тәүге тапҡыр 9 462 сирҙе асыҡлаған, шул иҫәптән 3 766-һы - социаль әһәмиәтле. Ҡайһы бер пациенттарҙа хәүеф факторҙары – шәкәр, холестерин, баҫым, артыҡ ауырлыҡ табылған. Ҡаты ауырыуға шик булғандарҙы өҫтәмә тикшеренеү үтергә һәм дауаланырға йүнәлткәндәр.

Акция Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбировтың ҡушыуы буйынса «Оҙайлы һәм әүҙем тормош» милли проекты сиктәрендә үтә.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

«Сәләмәтлек поездары» маршруты
«Сәләмәтлек поездары» маршруты
«Сәләмәтлек поездары» маршруты
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика