+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 07:56

Республика санавиацияһы ике баланы эвакуациялаған

Башҡортостанда уҙған аҙнала республиканың санитар авиацияһы өс пациентты, шул иҫәптән ике баланы эвакуациялауы хаҡында бөгөн хөкүмәттең ЦУР-ҙағы оператив кәңәшмәһендә БР Һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин хәбәр итте.

Республика санавиацияһы ике баланы эвакуациялағанРеспублика санавиацияһы ике баланы эвакуациялаған
Республика санавиацияһы ике баланы эвакуациялаған

Пациенттарҙы Өфөнөң дауалау учреждениеларына Бөрө, Бүздәк һәм Мәләүез райондарынан килтергәндәр.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика